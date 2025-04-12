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Как оформить пенсию онлайн через Дію без квалифицированной электронной подписи: пошаговая инструкция

11:08, 12 апреля 2025
Для оформления пенсии не обязательно иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП).
Как оформить пенсию онлайн через Дію без квалифицированной электронной подписи: пошаговая инструкция
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На сегодняшний день, чтобы оформить пенсию, не обязательно лично идти в Пенсионный фонд Украины, так как соответствующее заявление можно подать онлайн. И даже иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП) не обязательно, так как можно воспользоваться Дія.Підписом.

Как сообщили в Министерстве социальной политики, чтобы получить Дія.Підпис, нужно:

  • Скачать на смартфон мобильное приложение Дія.
  • Активировать непосредственно Дія.Підпис. Смартфон будет использоваться параллельно с компьютером.

Для оформления пенсии онлайн понадобятся сканированные копии документов.

Следует учесть, что:

  • сканы с оригиналов документов
  • они цветные, четкие и читаемые
  • сохранять сканы следует в форматах: JPG или PDF
  • размер каждого файла не должен превышать 1 мегабайт;
  • названия скан-копий должны соответствовать виду сканированного документа.

Заявление на оформление пенсии подается дистанционно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Для этого нужно выполнить следующие шаги:

  • Зайти в личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ через компьютер
  • В правом верхнем углу нажать «Вход» и выбрать опцию «Войти в систему» через «Дія.Підпис»
  • В новом окне нажать кнопку «Получить код для входа»
  • После этого отсканировать QR-код, который появится на экране (с помощью опции сканирования QR-кода в приложении «Дія»).
  • Для этого зайти в приложение «Дія» на смартфоне и навести считыватель QR-кода на квадрат с QR-кодом;
  • Нажать на телефоне «Подтвердить»
  • Активировать Дія.Підпис, переместив кнопку активации в крайнюю правую позицию
  • Подтвердить личность через проверку по фото, следуя подсказкам смартфона, и нажать «Далее»
  • Ввести на телефоне пятизначный код для наложения Дія.Підпис.

Если Дія.Підпис используется впервые — код необходимо запомнить.

Если все шаги успешны, запрос на авторизацию через Дія.Підпис для входа на веб-портал ПФУ будет подтвержден, а на экране телефона появится соответствующее сообщение — «Подтверждено».

При этом вход в личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ будет выполнен автоматически.

После этого:

  • На компьютере в личном кабинете на веб-портале ПФУ в разделе «О пенсионном обезпечении» выбираем вкладку «Заявление на назначение пенсии»
  • Выбираем вид пенсии, например «Пенсия за выслугу лет»
  • Отвечаем на вопросы в анкете-опросе для «заполнение атрибутов обращения», нажимая кнопку «Продолжить»
  • Добавляем скан-копии необходимых документов (через кнопку «Добавить файл») и нажимаем кнопку «Сформировать заявление»
  • Завершаем все операции, подписываем заявление с помощью Дія.Підпис и отправляем в Пенсионный фонд Украины, нажав кнопку «Подписать и отправить в ПФУ».

После обработки заявления следим за результатом в разделе «Мои обращения».

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