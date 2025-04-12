Как оформить пенсию онлайн через Дію без квалифицированной электронной подписи: пошаговая инструкция

11:08, 12 апреля 2025
Для оформления пенсии не обязательно иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП).
На сегодняшний день, чтобы оформить пенсию, не обязательно лично идти в Пенсионный фонд Украины, так как соответствующее заявление можно подать онлайн. И даже иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП) не обязательно, так как можно воспользоваться Дія.Підписом.
Как сообщили в Министерстве социальной политики, чтобы получить Дія.Підпис, нужно:
- Скачать на смартфон мобильное приложение Дія.
- Активировать непосредственно Дія.Підпис. Смартфон будет использоваться параллельно с компьютером.
Для оформления пенсии онлайн понадобятся сканированные копии документов.
Следует учесть, что:
- сканы с оригиналов документов
- они цветные, четкие и читаемые
- сохранять сканы следует в форматах: JPG или PDF
- размер каждого файла не должен превышать 1 мегабайт;
- названия скан-копий должны соответствовать виду сканированного документа.
Заявление на оформление пенсии подается дистанционно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Для этого нужно выполнить следующие шаги:
- Зайти в личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ через компьютер
- В правом верхнем углу нажать «Вход» и выбрать опцию «Войти в систему» через «Дія.Підпис»
- В новом окне нажать кнопку «Получить код для входа»
- После этого отсканировать QR-код, который появится на экране (с помощью опции сканирования QR-кода в приложении «Дія»).
- Для этого зайти в приложение «Дія» на смартфоне и навести считыватель QR-кода на квадрат с QR-кодом;
- Нажать на телефоне «Подтвердить»
- Активировать Дія.Підпис, переместив кнопку активации в крайнюю правую позицию
- Подтвердить личность через проверку по фото, следуя подсказкам смартфона, и нажать «Далее»
- Ввести на телефоне пятизначный код для наложения Дія.Підпис.
Если Дія.Підпис используется впервые — код необходимо запомнить.
Если все шаги успешны, запрос на авторизацию через Дія.Підпис для входа на веб-портал ПФУ будет подтвержден, а на экране телефона появится соответствующее сообщение — «Подтверждено».
При этом вход в личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ будет выполнен автоматически.
После этого:
- На компьютере в личном кабинете на веб-портале ПФУ в разделе «О пенсионном обезпечении» выбираем вкладку «Заявление на назначение пенсии»
- Выбираем вид пенсии, например «Пенсия за выслугу лет»
- Отвечаем на вопросы в анкете-опросе для «заполнение атрибутов обращения», нажимая кнопку «Продолжить»
- Добавляем скан-копии необходимых документов (через кнопку «Добавить файл») и нажимаем кнопку «Сформировать заявление»
- Завершаем все операции, подписываем заявление с помощью Дія.Підпис и отправляем в Пенсионный фонд Украины, нажав кнопку «Подписать и отправить в ПФУ».
После обработки заявления следим за результатом в разделе «Мои обращения».
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