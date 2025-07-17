17 липня — яке сьогодні свято та головні події

17 липня святкують Всесвітній день міжнародного правосуддя.

Фото: Adobe Stock

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У четвер, 17 липня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

17 липня в Україні святкують День етнографа. Етнографія — це наука про народи, їхнє походження, традиційний спосіб життя, світогляд, матеріальну й духовну культуру. Вона тісно пов’язана з історією, фольклористикою, культурологією, археологією та навіть антропологією. Це день народження видатного українського етнографа, історика, археографа Володимира Івановича Наулка (1856–1933). Він був одним із засновників української етнографічної школи, академіком ВУАН, професором, а також учнем Михайла Драгоманова.

Також 17 липня Всесвітній день міжнародного правосуддя. Це дата, що символізує підтримку ідеї міжнародної кримінальної юстиції та боротьби за верховенство права у світі. Цього дня 1998 року в Римі була ухвалена так звана Римська Статутна Хартія — основоположний документ, який створив Міжнародний кримінальний суд (МКС) в Гаазі.

А ще 17 липня Всесвітній день емоджі. Дата обрана невипадково — на більшості пристроїв у смайлику (календар) відображено саме 17 липня. А ще це день, коли компанія Apple 2002 року презентувала календар у своєму застосунку iCal (тепер Calendar). Згодом саме цю іконку почали використовувати як емоджі, і дата стала символічною.

Яке сьогодні церковне свято

17 липня віряни святкують день пам’яті святої великомучениці Марини. Вона народилася в місті Антіохія Пісидійська приблизно 284 року.

Календар важливих подій за 17 липня

709 рік до н. е. — у китайських хроніках з’являється перше письмове свідчення повного сонячного затемнення, яке зафіксував астроном Чу Фу;

1048 рік — Імператор Священної Римської імперії Генріх III усуває з Риму папу Бенедикта IX, призначивши замість нього Дамасія II;

1429 рік — у щойно звільненому від англійців Реймсі Карл VII урочисто коронується королем Франції;

1453 рік — відбулася вирішальна битва при Кастійоні, в якій французи завдали остаточної поразки англійцям;

1505 рік — потрапивши в страшну грозу, молодий Мартін Лютер переживає глибоке духовне потрясіння й вирішує відмовитися від юридичної кар’єри, вступаючи до ордену августинців;

1570 рік — у Вільні засновується єзуїтська колегія;

1754 рік — у Нью-Йорку відкривається Королівський коледж із десятьма студентами та єдиним професором;

1775 рік — у США створюється перший у світі військовий шпиталь;

1785 рік — словацький авантюрист Моріц Беньовський, проголосивши себе імператором Мадагаскару, оголошує війну Франції;

1791 рік — на Марсовому полі в Парижі військо розстрілює мирну демонстрацію, учасники якої вимагали зречення влади Людовиком XVI;

1793 рік — у столиці Франції страчено Шарлотту Корде, яка вбила одного з провідників революції — Жана-Поля Марата;

1841 рік — виходить перший номер британського сатиричного журналу Punch;

1854 рік — в Австрійській імперії вводиться в експлуатацію перша у світі залізниця, прокладена через гірську місцевість;

1868 рік — столиця Японії офіційно переноситься з Кіото до Токіо;

1915 рік — Німеччина й Австро-Угорщина укладають таємну угоду з Болгарією щодо спільних дій у Першій світовій війні;

1917 рік — у Києві відбувається виступ полуботківців з метою проголошення незалежності України;

1933 рік — після запуску Дніпрогесу та усунення дніпровських порогів з Києва до Херсона вирушає перший пасажирський пароплав;

1941 рік — наказом Гітлера Східну Галичину виокремлено в окремий дистрикт «Галичина» в складі Генерального губернаторства;

1945 рік — відкривається Потсдамська конференція глав держав-переможниць для вирішення післявоєнного устрою Європи;

1973 рік — в Афганістані скинуто монархію та проголошено республіку;

1997 рік — Україна офіційно ратифікує Європейську конвенцію з прав людини;

2013 рік — інцидент у водах Азовського моря між українськими рибалками та російськими прикордонниками;

2014 рік — поблизу Тореза (Донецька область) з території, контрольованої бойовиками так званої “ДНР”, ракетним комплексом “Бук” збито рейсовий літак Malaysia Airlines;

2020 рік — Верховна Рада України ухвалює адміністративну реформу: кількість районів скорочено з 490 до 138.

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