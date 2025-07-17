Масштабна пожежа знищила головну сцену Tomorrowland — фестиваль під загрозою зриву

Пожежа сталася за два дні до початку популярного музичного фестивалю у Бельгії.

Фото з соціальних мереж

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Головну сцену відомого фестивалю електронної музики Tomorrowland, початок якого було заплановано на 18 липня в бельгійському місті Бом, було знищено вогнем. Про це повідомило видання HLN.

Деякі джерела повідомили, що під час випробування феєрверків могла статися якась помилка. При цьому видання зазначає, що ні організатори фестивалю, ні екстрені служби поки що не підтвердили цю інформацію.

На місці проведення фестивалю було близько 1000 співробітників, їх евакуювали.

Зазначається, що фестиваль Tomorrowland мав розпочатися 18 липня. На ньому очікувалося понад 100 000 відвідувачів. Однак тепер проведення фестивалю під загрозою зриву.

Фото з соціальних мереж

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