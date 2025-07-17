У Держдепі США не назвали країни, які погодилися оплатити зброю для України

Речниця Держдепу Теммі Брюс заявила, що вона «далека від змоги обговорювати те, про що може говорити керівництво НАТО».

Фото: Getty Images

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Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс відмовилася розкрити, які країни НАТО погодилися оплатити американську зброю для України.

«Ми сказали, що цим займатиметься НАТО, і, звичайно, вони матимуть можливість потім переміщувати зброю до інших країн. І я не буду обговорювати те, про що ми могли чи не могли домовитися, чи дипломатично обговорити», - зазначила Брюс на брифінгу.

Також вона підкреслила, що «далека від змоги обговорювати те, про що може говорити керівництво НАТО».

Раніше ми писали, що Франція не братиме участі у схемі закупівлі американської зброї для України.

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