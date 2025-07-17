В Госдепе США не назвали страны, которые согласились оплатить оружие для Украины

Пресс-секретарь Госдепартамента Темми Брюс заявила, что она «далека от возможности обсуждать то, о чем может говорить руководство НАТО».

Фото: Getty Images

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Пресс-секретарь Государственного департамента США Темми Брюс отказалась раскрыть, какие страны НАТО согласились оплатить американское оружие для Украины.

«Мы сказали, что этим будет заниматься НАТО, и, конечно, у них будет возможность затем перемещать оружие в другие страны. И я не буду обсуждать то, о чем мы могли или не могли договориться, или обсуждать дипломатически», — отметила Брюс на брифинге.

Также она подчеркнула, что «далека от возможности обсуждать то, о чем может говорить руководство НАТО».

Ранее сообщалось, что Франция не будет участвовать в схеме закупки американского оружия для Украины.

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