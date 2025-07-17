Крупный пожар уничтожил главную сцену Tomorrowland — фестиваль под угрозой срыва

Пожар произошел за два дня до начала популярного музыкального фестиваля в Бельгии.

Фото из социальных сетей

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Главная сцена известного фестиваля электронной музыки Tomorrowland, начало которого было запланировано на 18 июля в бельгийском городе Бом, была уничтожена огнем. Об этом сообщило издание HLN.

Некоторые источники сообщили, что во время испытания фейерверков могла произойти какая-то ошибка. При этом издание отмечает, что ни организаторы фестиваля, ни экстренные службы пока не подтвердили эту информацию.

На месте проведения фестиваля находилось около 1000 сотрудников — их эвакуировали.

Отмечается, что фестиваль Tomorrowland должен был начаться 18 июля. Ожидалось более 100 000 посетителей. Однако теперь проведение фестиваля находится под угрозой срыва.

Фото из социальных сетей

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