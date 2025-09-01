Практика судів
1 вересня – яке сьогодні свято та головні події

09:42, 1 вересня 2025
1 вересня в Україні і світі святкують День знань.
Фото: iStock
У понеділок, 1 вересня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

1 вересня в Україні і світі святкують День знань. Свято символізує початок нового навчального року в школах, ліцеях, коледжах та університетах. У багатьох країнах воно є офіційним і дуже важливим для дітей, студентів, вчителів і батьків.  

Також 1 вересня Міжнародний день приматів. Це екологічне та освітнє свято, присвячене всім видам приматів: від мавп і лемурів до людиноподібних мавп, таких як шимпанзе, горили та орангутанги. Його було створено з метою привернення уваги до охорони приматів і збереження їх природного середовища.

А ще 1 вересня Всесвітній день написання листів. День був започаткований у сучасну епоху, коли електронні повідомлення і соцмережі значно зменшили кількість традиційного листування. Мета свята — нагадати про унікальність письмового слова, яке передає емоції, думки та турботу через лист.

Яке сьогодні церковне свято

1 вересня віряни святкують день пам’яті святого преподобного Симеона Стовпника і матері його. Преподобний Симеон Стовпник (V–VI століття) — один із видатних подвижників раннього християнського аскетизму. Народився в благочестивій сім’ї в Сирії. В юності він відчув покликання до повного служіння Богові, залишивши світські справи й родинний дім, щоб присвятити себе молитві, посту та суворому самозреченню.

Календар важливих подій за 1 вересня

1804 рік — німецький астроном Карл Людвіг Гардінг відкриває третій за рахунком астероїд Юнону;

1819 рік — на сцені Полтавського театру вперше показують п’єсу Івана Котляревського “Наталка Полтавка”;

1859 рік — незалежно один від одного Керрінгтон і Годжсон фіксують сонячні спалахи;

1866 рік — завершують будівництво залізничної лінії Одеса — Балта;

1898 рік — відкривається Київський політехнічний інститут, ідея його створення з’явилася ще 1880 року, а перші збори установчого комітету відбулися 1896 року;

1919 рік — у ніч проти 1 вересня, через тактичні помилки командування на чолі з генералом Кравсом, столицю України захоплюють війська Денікінa під проводом генерала Бредова;

1923 рік — у Східній Японії стається потужний Великий кантоський землетрус;

1939 рік — напад Німеччини на Польщу кладе початок Другій світовій війні в Європі;

1964 рік — у Києві відкривається перший в Україні широкоформатний кінотеатр “Україна”;

1983 рік — трагічне збиття рейсу Korean Air 007;

1996 рік — в Україні вводять національну валюту — гривню;

2001 рік — у судочинстві України смертну кару стратою замінюють довічним ув’язненням;

2006 рік — у Криму починає мовлення перший у світі кримськотатарський телеканал ATR;

2008 рік — відбувається прем’єрний показ українського телевізійного мультсеріалу “Легенди України”;

2014 рік — українські війська залишають Луганський аеропорт під час війни на сході України;

2023 рік — Православна церква України переходить на новоюліанський календар, Українська греко-католицька церква — на григоріанський (крім Пасхалії), а Мукачівська греко-католицька єпархія — на григоріанський із Пасхалією.

