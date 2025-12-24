Як привітати зі Святвечором: добірка теплих побажань у прозі, віршах та картинках

Ми зібрали щирі слова, вірші та святкові зображення, які можна надіслати рідним і близьким

Святий вечір — особливий день, який в Україні традиційно відзначають напередодні Різдва. У 2025 році він припадає на 24 грудня, середу. Саме цього вечора родини збираються разом за святковим столом, щоб у спокійній атмосфері завершити піст і з першою зіркою зустріти народження Ісуса Христа.

Святвечір асоціюється з теплом дому, родинним затишком і щирими словами. Проте війна, робота, служба чи життєві обставини часто розлучають близьких людей. Не всі мають змогу провести цей вечір поруч із рідними, але навіть на відстані важливо підтримати один одного увагою та добрим словом.

Саме тому «Судово-юридична газета» підготувала добірку привітань зі Святвечором — для тих, кого хочеться зігріти словами, навіть якщо немає можливості обійняти особисто.

У ній зібрані щирі побажання у прозі, вірші та святкові листівки, які можна надіслати рідним, друзям, колегам чи близьким, що перебувають далеко.

Привітання зі Святвечором-2025 у прозі

Вітаю зі Святим вечором. Нехай цей особливий вечір наповнить дім тишею й затишком, а серце — світлом і спокоєм. Нехай перша різдвяна зірка принесе віру в добрі зміни, подарує надію і нагадає, що любов завжди сильніша за тривоги. Бажаю миру в душі, тепла в родині й щирих людей поруч.

***

Зі Святвечором тебе. У цей вечір хочеться побажати не гучних слів, а тихого щастя — коли за столом панує злагода, у серці живе вдячність, а думки сповнені добра. Нехай Різдво прийде у твій дім зі світлом, вірою і відчуттям, що ти не сам(сама), навіть якщо зараз далеко від рідних.

***

Нехай Святий вечір стане для тебе часом внутрішнього миру. Хай цей вечір з’єднає всіх, хто дорогий твоєму серцю, навіть на відстані. Бажаю, щоб у кожному дні було більше тепла, ніж холоду, більше світла, ніж сумнівів, і більше любові, ніж страху.

***

У цей Святий вечір бажаю тобі спокою і надії. Нехай різдвяна ніч принесе відчуття дому — там, де ти є. Хай серце наповниться вірою, що всі труднощі минущі, а попереду — світлі дні, щирі зустрічі й добрі новини.

***

Зі Святвечором. Нехай цей вечір подарує тобі теплі думки, щирі слова і відчуття захищеності. Бажаю, щоб різдвяне світло зігрівало не лише дім, а й душу, давало сили жити, любити і зберігати в серці добро.

***

Святий вечір — це час, коли важливо бути разом, навіть якщо не поруч фізично. Бажаю, щоб у цю ніч ти відчув(ла) любов близьких, їхню підтримку і тепло. Нехай Різдво подарує спокій, впевненість у завтрашньому дні та віру в перемогу добра.

***

Вітаю зі Святим вечором і наближенням Різдва. Нехай у цю тиху ніч зникнуть образи й тривоги, а в серці оселиться світла надія. Бажаю здоров’я, миру і сили духу, щоб пройти будь-які випробування з вірою та любов’ю.

***

Нехай Святий вечір стане початком добрих змін. Бажаю, щоб у цей вечір у твоєму домі панували злагода і щирість, а різдвяна зірка освітила шлях до спокою, радості й здійснення найпотаємніших мрій.

***

Зі Святвечором тебе. Хай цей вечір нагадає про справжні цінності — родину, любов, взаємну підтримку і віру. Нехай у серці буде тепло, у словах — доброта, а в житті — люди, з якими хочеться ділити і радість, і тишу.

***

У цей світлий і тихий вечір бажаю тобі гармонії. Нехай Святий вечір принесе відчуття миру, спокою та внутрішньої рівноваги. Хай Різдво стане початком нового світлого етапу, наповненого надією, добром і любов’ю.

Привітання зі Святим вечором у віршах

***

Куті смачної,

Коляди гучної,

Щасливого Різдва

І на весь Рік добра!

***

Хай Різдво з тим завітає,

Чого серце забажає.

Хай несе у кожну хату

Щастя, радості багато,

Хай смачна кутя Вам вдасться,

Хай в сім’ї панує щастя.

Щоб весела коляда

В хату радість принесла.

Христос рождається!

***

Ой ішла Колядка

Вулицями в місті,

У стрічках сріблястих,

В світлому намисті.

Іскорки веселі

На сніг розсипала,

Божий син родився! –

Усіх сповіщала.

***

Різдвяна ніч, зоря і тиха свічка!

Святковий стіл, колядка і дідух!

Нехай любов Вас зігріває вічно,

Добро і мир до хати увійдуть!

Христос Рождається!

***

Сяє зірка над вертепом,

Пастушки малі йдуть степом,

І Матусі та Дитятку

Промовляють всі колядку.

Хай летить колядка світом,

Хай зоря Різдвяна світить,

Благодать хай скрізь витає!

Зі святим Різдвом Христовим

Щиросердно вас вітаю!

***

Різдвяна зоря у вікно зазирає,

За щедрим столом всю родину збирає.

І душу свята благодать огортає!

З Різдвом вас Христовим! Христос ся рождає!

***

З Різдвом Христовим, друзі милі!

Нехай омріяне здійсниться,

Щоб Новий рік зустріти в мирі,

З любов’ю й радістю у серці.

Щоб негаразди оминали,

Натхненням повнилися мрії,

Щоб в душах ваших не згасали

Кохання, Віра та Надія.

***

Мороз малює сріблом на вікні казкові квіти.

Крокує Новий рік і наближається Різдво!

Нехай в оселі цій, теплом сердець зігрітій,

Панують щастя, радість і добро!

***

Хай у Вашій хаті – злагода панує,

Хай любов дитяти за вами мандрує,

Зичу господарям щастя й врожаю,

Усім добрим людям – здоров’я бажаю.

Картинки привітання зі Святвечором

