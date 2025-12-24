Как поздравить со Святвечером: подборка теплых пожеланий в прозе, стихах и картинках
Святвечер — особый день, который в Украине традиционно отмечают накануне Рождества. В 2025 году он приходится на 24 декабря, среду. Именно в этот вечер семьи собираются вместе за праздничным столом, чтобы в спокойной атмосфере завершить пост и с первой звездой встретить рождение Иисуса Христа.
Мы уже писали, когда взойдет первая звезда на Святвечер 2025: точное время для регионов Украины.
Святвечер ассоциируется с теплом дома, семейным уютом и искренними словами. Однако война, работа, служба или жизненные обстоятельства часто разлучают близких людей. Не все имеют возможность провести этот вечер рядом с родными, но даже на расстоянии важно поддержать друг друга вниманием и добрым словом.
Именно поэтому «Судебно-юридическая газета» подготовила подборку поздравлений со Святвечером — для тех, кого хочется согреть словами, даже если нет возможности обнять лично.
В ней собраны искренние пожелания в прозе, стихи и праздничные открытки, которые можно отправить родным, друзьям, коллегам или близким, находящимся далеко.
Привітання зі Святвечором-2025 у прозі
Вітаю зі Святим вечором. Нехай цей особливий вечір наповнить дім тишею й затишком, а серце — світлом і спокоєм. Нехай перша різдвяна зірка принесе віру в добрі зміни, подарує надію і нагадає, що любов завжди сильніша за тривоги. Бажаю миру в душі, тепла в родині й щирих людей поруч.
***
Зі Святвечором тебе. У цей вечір хочеться побажати не гучних слів, а тихого щастя — коли за столом панує злагода, у серці живе вдячність, а думки сповнені добра. Нехай Різдво прийде у твій дім зі світлом, вірою і відчуттям, що ти не сам(сама), навіть якщо зараз далеко від рідних.
***
Нехай Святий вечір стане для тебе часом внутрішнього миру. Хай цей вечір з’єднає всіх, хто дорогий твоєму серцю, навіть на відстані. Бажаю, щоб у кожному дні було більше тепла, ніж холоду, більше світла, ніж сумнівів, і більше любові, ніж страху.
***
У цей Святий вечір бажаю тобі спокою і надії. Нехай різдвяна ніч принесе відчуття дому — там, де ти є. Хай серце наповниться вірою, що всі труднощі минущі, а попереду — світлі дні, щирі зустрічі й добрі новини.
***
Зі Святвечором. Нехай цей вечір подарує тобі теплі думки, щирі слова і відчуття захищеності. Бажаю, щоб різдвяне світло зігрівало не лише дім, а й душу, давало сили жити, любити і зберігати в серці добро.
***
Святий вечір — це час, коли важливо бути разом, навіть якщо не поруч фізично. Бажаю, щоб у цю ніч ти відчув(ла) любов близьких, їхню підтримку і тепло. Нехай Різдво подарує спокій, впевненість у завтрашньому дні та віру в перемогу добра.
***
Вітаю зі Святим вечором і наближенням Різдва. Нехай у цю тиху ніч зникнуть образи й тривоги, а в серці оселиться світла надія. Бажаю здоров’я, миру і сили духу, щоб пройти будь-які випробування з вірою та любов’ю.
***
Нехай Святий вечір стане початком добрих змін. Бажаю, щоб у цей вечір у твоєму домі панували злагода і щирість, а різдвяна зірка освітила шлях до спокою, радості й здійснення найпотаємніших мрій.
***
Зі Святвечором тебе. Хай цей вечір нагадає про справжні цінності — родину, любов, взаємну підтримку і віру. Нехай у серці буде тепло, у словах — доброта, а в житті — люди, з якими хочеться ділити і радість, і тишу.
***
У цей світлий і тихий вечір бажаю тобі гармонії. Нехай Святий вечір принесе відчуття миру, спокою та внутрішньої рівноваги. Хай Різдво стане початком нового світлого етапу, наповненого надією, добром і любов’ю.
Привітання зі Святим вечором у віршах
***
Куті смачної,
Коляди гучної,
Щасливого Різдва
І на весь Рік добра!
***
Хай Різдво з тим завітає,
Чого серце забажає.
Хай несе у кожну хату
Щастя, радості багато,
Хай смачна кутя Вам вдасться,
Хай в сім’ї панує щастя.
Щоб весела коляда
В хату радість принесла.
Христос рождається!
***
Ой ішла Колядка
Вулицями в місті,
У стрічках сріблястих,
В світлому намисті.
Іскорки веселі
На сніг розсипала,
Божий син родився! –
Усіх сповіщала.
***
Різдвяна ніч, зоря і тиха свічка!
Святковий стіл, колядка і дідух!
Нехай любов Вас зігріває вічно,
Добро і мир до хати увійдуть!
Христос Рождається!
***
Сяє зірка над вертепом,
Пастушки малі йдуть степом,
І Матусі та Дитятку
Промовляють всі колядку.
Хай летить колядка світом,
Хай зоря Різдвяна світить,
Благодать хай скрізь витає!
Зі святим Різдвом Христовим
Щиросердно вас вітаю!
***
Різдвяна зоря у вікно зазирає,
За щедрим столом всю родину збирає.
І душу свята благодать огортає!
З Різдвом вас Христовим! Христос ся рождає!
***
З Різдвом Христовим, друзі милі!
Нехай омріяне здійсниться,
Щоб Новий рік зустріти в мирі,
З любов’ю й радістю у серці.
Щоб негаразди оминали,
Натхненням повнилися мрії,
Щоб в душах ваших не згасали
Кохання, Віра та Надія.
***
Мороз малює сріблом на вікні казкові квіти.
Крокує Новий рік і наближається Різдво!
Нехай в оселі цій, теплом сердець зігрітій,
Панують щастя, радість і добро!
***
Хай у Вашій хаті – злагода панує,
Хай любов дитяти за вами мандрує,
Зичу господарям щастя й врожаю,
Усім добрим людям – здоров’я бажаю.
Картинки привітання зі Святвечором
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.