Как поздравить со Святвечером: подборка теплых пожеланий в прозе, стихах и картинках

Святвечер — особый день, который в Украине традиционно отмечают накануне Рождества. В 2025 году он приходится на 24 декабря, среду. Именно в этот вечер семьи собираются вместе за праздничным столом, чтобы в спокойной атмосфере завершить пост и с первой звездой встретить рождение Иисуса Христа.

Мы уже писали, когда взойдет первая звезда на Святвечер 2025: точное время для регионов Украины.

Святвечер ассоциируется с теплом дома, семейным уютом и искренними словами. Однако война, работа, служба или жизненные обстоятельства часто разлучают близких людей. Не все имеют возможность провести этот вечер рядом с родными, но даже на расстоянии важно поддержать друг друга вниманием и добрым словом.

Именно поэтому «Судебно-юридическая газета» подготовила подборку поздравлений со Святвечером — для тех, кого хочется согреть словами, даже если нет возможности обнять лично.

В ней собраны искренние пожелания в прозе, стихи и праздничные открытки, которые можно отправить родным, друзьям, коллегам или близким, находящимся далеко.

Привітання зі Святвечором-2025 у прозі

Вітаю зі Святим вечором. Нехай цей особливий вечір наповнить дім тишею й затишком, а серце — світлом і спокоєм. Нехай перша різдвяна зірка принесе віру в добрі зміни, подарує надію і нагадає, що любов завжди сильніша за тривоги. Бажаю миру в душі, тепла в родині й щирих людей поруч.

***

Зі Святвечором тебе. У цей вечір хочеться побажати не гучних слів, а тихого щастя — коли за столом панує злагода, у серці живе вдячність, а думки сповнені добра. Нехай Різдво прийде у твій дім зі світлом, вірою і відчуттям, що ти не сам(сама), навіть якщо зараз далеко від рідних.

***

Нехай Святий вечір стане для тебе часом внутрішнього миру. Хай цей вечір з’єднає всіх, хто дорогий твоєму серцю, навіть на відстані. Бажаю, щоб у кожному дні було більше тепла, ніж холоду, більше світла, ніж сумнівів, і більше любові, ніж страху.

***

У цей Святий вечір бажаю тобі спокою і надії. Нехай різдвяна ніч принесе відчуття дому — там, де ти є. Хай серце наповниться вірою, що всі труднощі минущі, а попереду — світлі дні, щирі зустрічі й добрі новини.

***

Зі Святвечором. Нехай цей вечір подарує тобі теплі думки, щирі слова і відчуття захищеності. Бажаю, щоб різдвяне світло зігрівало не лише дім, а й душу, давало сили жити, любити і зберігати в серці добро.

***

Святий вечір — це час, коли важливо бути разом, навіть якщо не поруч фізично. Бажаю, щоб у цю ніч ти відчув(ла) любов близьких, їхню підтримку і тепло. Нехай Різдво подарує спокій, впевненість у завтрашньому дні та віру в перемогу добра.

***

Вітаю зі Святим вечором і наближенням Різдва. Нехай у цю тиху ніч зникнуть образи й тривоги, а в серці оселиться світла надія. Бажаю здоров’я, миру і сили духу, щоб пройти будь-які випробування з вірою та любов’ю.

***

Нехай Святий вечір стане початком добрих змін. Бажаю, щоб у цей вечір у твоєму домі панували злагода і щирість, а різдвяна зірка освітила шлях до спокою, радості й здійснення найпотаємніших мрій.

***

Зі Святвечором тебе. Хай цей вечір нагадає про справжні цінності — родину, любов, взаємну підтримку і віру. Нехай у серці буде тепло, у словах — доброта, а в житті — люди, з якими хочеться ділити і радість, і тишу.

***

У цей світлий і тихий вечір бажаю тобі гармонії. Нехай Святий вечір принесе відчуття миру, спокою та внутрішньої рівноваги. Хай Різдво стане початком нового світлого етапу, наповненого надією, добром і любов’ю.

Привітання зі Святим вечором у віршах

***

Куті смачної,

Коляди гучної,

Щасливого Різдва

І на весь Рік добра!

***

Хай Різдво з тим завітає,

Чого серце забажає.

Хай несе у кожну хату

Щастя, радості багато,

Хай смачна кутя Вам вдасться,

Хай в сім’ї панує щастя.

Щоб весела коляда

В хату радість принесла.

Христос рождається!

***

Ой ішла Колядка

Вулицями в місті,

У стрічках сріблястих,

В світлому намисті.

Іскорки веселі

На сніг розсипала,

Божий син родився! –

Усіх сповіщала.

***

Різдвяна ніч, зоря і тиха свічка!

Святковий стіл, колядка і дідух!

Нехай любов Вас зігріває вічно,

Добро і мир до хати увійдуть!

Христос Рождається!

***

Сяє зірка над вертепом,

Пастушки малі йдуть степом,

І Матусі та Дитятку

Промовляють всі колядку.

Хай летить колядка світом,

Хай зоря Різдвяна світить,

Благодать хай скрізь витає!

Зі святим Різдвом Христовим

Щиросердно вас вітаю!

***

Різдвяна зоря у вікно зазирає,

За щедрим столом всю родину збирає.

І душу свята благодать огортає!

З Різдвом вас Христовим! Христос ся рождає!

***

З Різдвом Христовим, друзі милі!

Нехай омріяне здійсниться,

Щоб Новий рік зустріти в мирі,

З любов’ю й радістю у серці.

Щоб негаразди оминали,

Натхненням повнилися мрії,

Щоб в душах ваших не згасали

Кохання, Віра та Надія.

***

Мороз малює сріблом на вікні казкові квіти.

Крокує Новий рік і наближається Різдво!

Нехай в оселі цій, теплом сердець зігрітій,

Панують щастя, радість і добро!

***

Хай у Вашій хаті – злагода панує,

Хай любов дитяти за вами мандрує,

Зичу господарям щастя й врожаю,

Усім добрим людям – здоров’я бажаю.

Картинки привітання зі Святвечором

