  1. Суспільство

22 березня — День таксиста: найкращі привітання для водіїв та яскраві листівки

07:00, 22 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Як привітати з Днем таксиста: підбірка побажань і листівок.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

22 березня у світі відзначають Міжнародний день таксиста — професійне свято водіїв, які щодня забезпечують комфортне та швидке пересування містами. Це нагода подякувати тим, хто добре знає дороги, вміє підтримати розмову і часто стає незамінним помічником у повсякденному житті.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Дата обрана не випадково. Саме 22 березня 1907 року в Лондоні вперше виїхали на вулиці автомобілі, оснащені спеціальними лічильниками для обрахунку вартості поїздки. Ці пристрої стали справжнім проривом у сфері перевезень, адже дозволили встановлювати чесну оплату залежно від відстані.

Назва «таксометр» має цікаве походження: вона поєднує французьке слово «taxe» (плата) та грецьке «metron» (вимірювання). Згодом цей термін дав назву і самому виду транспорту — таксі, а водії отримали знайому сьогодні назву — таксисти.

Сьогодні професія таксиста залишається однією з найпопулярніших у сфері послуг. Водії допомагають людям вчасно діставатися роботи, зустрічей чи важливих подій, працюючи за будь-яких умов і в різний час доби.

У Міжнародний день таксиста традиційно бажають безпечних доріг, вдячних пасажирів і стабільного заробітку. З цієї нагоди ми підготували привітання для водіїв таксі, які допоможуть висловити повагу та вдячність представникам цієї важливої професії.

Привітання з Днем таксиста у прозі

Вітаю з Днем таксиста!

Нехай кожна дорога буде легкою, кожен маршрут — вдалим, а кожен пасажир — вдячним і приємним. Бажаю, щоб за кермом завжди супроводжували гарний настрій, спокій і впевненість. Нехай робота приносить не лише дохід, а й задоволення, а вдома завжди чекають тепло, підтримка та відпочинок. Рівних доріг і зеленого світла на всіх перехрестях життя!

***

Зі святом тебе, з Днем таксиста!

Ти щодня допомагаєш людям діставатися важливих місць — і це справді цінно. Нехай у твоєму житті також завжди будуть правильні напрямки, хороші люди поруч і багато приводів для радості. Бажаю міцного здоров’я, надійного авто, стабільного заробітку і щоб жодна дорога не вела втомою, а лише новими можливостями!

***

Вітаю з професійним святом — Днем таксиста!

Нехай у твоєму житті завжди буде баланс: робота — в радість, дорога — безпечна, а кожен день — з хорошими новинами. Бажаю, щоб клієнти були чемними, поїздки — легкими, а гаманець — повним. І головне — щоб ти завжди повертався додому з усмішкою та відчуттям, що день пройшов недаремно.

***

З Днем таксиста!

Нехай твоя робота завжди буде спокійною, безпечною і вдячною. Бажаю, щоб у дорозі не було зайвих труднощів, щоб авто ніколи не підводило, а кожна зміна приносила хороший результат. Нехай у житті буде більше щасливих зупинок, теплих зустрічей і моментів, які хочеться згадувати!

***

Щиро вітаю з Днем таксиста!

Ти — людина дороги, людина руху, людина, яка щодня допомагає іншим. Нехай і твоє життя буде наповнене підтримкою, добром і приємними несподіванками. Бажаю, щоб у будь-яку погоду і в будь-який час ти відчував упевненість, комфорт і стабільність. Нехай кожен день дарує нові можливості, а всі маршрути ведуть тільки до кращого!

Листівки до Дня таксиста

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

таксі свято

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]