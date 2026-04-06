Що не можна продавати на ринках: перелік заборонених продуктів

Пояснюємо, які продукти під забороною та як уникнути небезпечних покупок.

Агропродовольчі ринки залишаються популярним місцем для покупок — тут можна знайти свіжі овочі, фрукти, м’ясо, рибу та інші продукти, часто за привабливішими цінами, ніж у магазинах. Водночас разом із широким вибором для споживачів зростає і відповідальність за безпечність таких товарів.

Щоб уникнути ризиків для здоров’я, в Україні діють чіткі правила торгівлі на ринках. Вони визначають, які продукти можна продавати, а які — категорично заборонені. Ці обмеження спрямовані на те, щоб покупці не придбали неякісну або небезпечну їжу.

Які правила діють

Єдині вимоги для всіх агропродовольчих ринків визначені наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19 квітня 2024 року № 1279. Саме цей документ регламентує умови торгівлі та безпечність продукції.

Що заборонено продавати

На ринках не дозволяється реалізація:

продуктів без підтвердження їхньої безпечності та якості за результатами лабораторних досліджень;

товарів із простроченим терміном придатності;

швидкопсувних продуктів без належного холодильного обладнання;

домашніх м’ясних і рибних напівфабрикатів (фарш, котлети, ковбаси, холодець тощо);

домашніх консервів (м’ясних, рибних, молочних, овочевих, грибних);

зернових і круп’яних продуктів, забруднених шкідливими домішками;

зіпсованих або підгнилих овочів, фруктів, ягід і зелені.

На що звернути увагу покупцям

У Держпродспоживслужбі радять уважно оглядати продукти перед покупкою, перевіряти їхній зовнішній вигляд і маркування.

Дотримання цих правил допомагає уникнути ризиків для здоров’я та зробити покупки на ринку безпечними.

