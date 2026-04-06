  Общество

Что нельзя продавать на рынках: перечень запрещенных продуктов

23:30, 6 апреля 2026
Объясняем, какие продукты под запретом и как избежать опасных покупок.
Что нельзя продавать на рынках: перечень запрещенных продуктов
Агропродовольственные рынки остаются популярным местом для покупок — здесь можно найти свежие овощи, фрукты, мясо, рыбу и другие продукты, часто по более привлекательным ценам, чем в магазинах. В то же время вместе с широким выбором для потребителей возрастает и ответственность за безопасность таких товаров.

Чтобы избежать рисков для здоровья, в Украине действуют четкие правила торговли на рынках. Они определяют, какие продукты можно продавать, а какие — категорически запрещены. Эти ограничения направлены на то, чтобы покупатели не приобретали некачественную или опасную пищу.

Какие правила действуют

Единые требования для всех агропродовольственных рынков определены приказом Министерства аграрной политики и продовольствия Украины от 19 апреля 2024 года № 1279. Именно этот документ регулирует условия торговли и безопасность продукции.

Что запрещено продавать

На рынках не допускается реализация:

  • продуктов без подтверждения их безопасности и качества по результатам лабораторных исследований;
  • товаров с истекшим сроком годности;
  • скоропортящихся продуктов без надлежащего холодильного оборудования;
  • домашних мясных и рыбных полуфабрикатов (фарш, котлеты, колбасы, холодец и т.д.);
  • домашних консервов (мясных, рыбных, молочных, овощных, грибных);
  • зерновых и крупяных продуктов, загрязненных вредными примесями;
  • испорченных или подгнивших овощей, фруктов, ягод и зелени.

На что обратить внимание покупателям

В Госпродпотребслужбе советуют внимательно осматривать продукты перед покупкой, проверять их внешний вид и маркировку.

Соблюдение этих правил помогает избежать рисков для здоровья и сделать покупки на рынке безопасными.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Поэтапный ввод отчетности для онлайн платформ и НДС в 7% на горючее: какие компромиссы предлагают депутаты

В Верховной Раде зарегистрированы инициативы, предлагающие возвращение НДС 7% на топливо и отказ от обязательности раскрытия банковской тайны.

Военный сбор хотят «привязать» к финансированию обороны через спецфонд

В Раде предлагают изменить подход к военному сбору и направлять его исключительно на нужды Вооружённых сил Украины.

Комитет подготовил радикальную цифровизацию исполнительного производства: какие проблемы будут решены

Законопроект призван решить системную проблему неисполнения решений, которая годами формирует поток жалоб в ЕСПЧ.

ВС о самовольном изменении места жительства ребенка и его правовых последствиях

ВС подтвердил, что незаконное изменение места жительства ребенка подлежит исправлению путем его возвращения, если это не угрожает его интересам.

Пенсионный фонд предлагает легализовать представительство при подаче сведений о трудовом стаже: обнародован проект изменений

Изменения позволят представителям совершать юридически значимые действия по учету стажа для лиц, лишенных возможности личного посещения ПФУ.

