Что нельзя продавать на рынках: перечень запрещенных продуктов
Агропродовольственные рынки остаются популярным местом для покупок — здесь можно найти свежие овощи, фрукты, мясо, рыбу и другие продукты, часто по более привлекательным ценам, чем в магазинах. В то же время вместе с широким выбором для потребителей возрастает и ответственность за безопасность таких товаров.
Чтобы избежать рисков для здоровья, в Украине действуют четкие правила торговли на рынках. Они определяют, какие продукты можно продавать, а какие — категорически запрещены. Эти ограничения направлены на то, чтобы покупатели не приобретали некачественную или опасную пищу.
Какие правила действуют
Единые требования для всех агропродовольственных рынков определены приказом Министерства аграрной политики и продовольствия Украины от 19 апреля 2024 года № 1279. Именно этот документ регулирует условия торговли и безопасность продукции.
Что запрещено продавать
На рынках не допускается реализация:
- продуктов без подтверждения их безопасности и качества по результатам лабораторных исследований;
- товаров с истекшим сроком годности;
- скоропортящихся продуктов без надлежащего холодильного оборудования;
- домашних мясных и рыбных полуфабрикатов (фарш, котлеты, колбасы, холодец и т.д.);
- домашних консервов (мясных, рыбных, молочных, овощных, грибных);
- зерновых и крупяных продуктов, загрязненных вредными примесями;
- испорченных или подгнивших овощей, фруктов, ягод и зелени.
На что обратить внимание покупателям
В Госпродпотребслужбе советуют внимательно осматривать продукты перед покупкой, проверять их внешний вид и маркировку.
Соблюдение этих правил помогает избежать рисков для здоровья и сделать покупки на рынке безопасными.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.