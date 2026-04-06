Что нельзя продавать на рынках: перечень запрещенных продуктов

Объясняем, какие продукты под запретом и как избежать опасных покупок.

Агропродовольственные рынки остаются популярным местом для покупок — здесь можно найти свежие овощи, фрукты, мясо, рыбу и другие продукты, часто по более привлекательным ценам, чем в магазинах. В то же время вместе с широким выбором для потребителей возрастает и ответственность за безопасность таких товаров.

Чтобы избежать рисков для здоровья, в Украине действуют четкие правила торговли на рынках. Они определяют, какие продукты можно продавать, а какие — категорически запрещены. Эти ограничения направлены на то, чтобы покупатели не приобретали некачественную или опасную пищу.

Какие правила действуют

Единые требования для всех агропродовольственных рынков определены приказом Министерства аграрной политики и продовольствия Украины от 19 апреля 2024 года № 1279. Именно этот документ регулирует условия торговли и безопасность продукции.

Что запрещено продавать

На рынках не допускается реализация:

продуктов без подтверждения их безопасности и качества по результатам лабораторных исследований;

товаров с истекшим сроком годности;

скоропортящихся продуктов без надлежащего холодильного оборудования;

домашних мясных и рыбных полуфабрикатов (фарш, котлеты, колбасы, холодец и т.д.);

домашних консервов (мясных, рыбных, молочных, овощных, грибных);

зерновых и крупяных продуктов, загрязненных вредными примесями;

испорченных или подгнивших овощей, фруктов, ягод и зелени.

На что обратить внимание покупателям

В Госпродпотребслужбе советуют внимательно осматривать продукты перед покупкой, проверять их внешний вид и маркировку.

Соблюдение этих правил помогает избежать рисков для здоровья и сделать покупки на рынке безопасными.

