Дощ, мокрий сніг та заморозки – прогноз погоди на три дні

8 та 9 квітня в Україні на поверхні ґрунту, на сході, північному сході країни і в повітрі заморозки 0-3 градусів.

В Україну прийде похолодання: прогнозуються дощі та мокрий сніг, а також заморозки. Про це повідомив Укргідрометцентр.

«7-9 квітня в Україні невеликі та помірні дощі, 8 та 9 квітня з мокрим снігом», - йдеться у прогнозі.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, 7 квітня на заході країни пориви 15-20 м/с.

Зазначається, що температура вночі 1-7° тепла (7 квітня в західних, північних і центральних областях, 8 та 9 квітня в Україні на поверхні ґрунту, на сході, північному сході країни і в повітрі заморозки 0-3°); вдень 2-9° тепла, завтра у південній частині 8-13°.

У Києві у вівторок вночі без опадів, 2-4° тепла, вдень невеликий дощ, до +10°, вітер північно-західний, 7-12 м/с. 8 квітня вночі невеликий дощ та мокрий сніг, 2-4° тепла, вдень невеликий дощ, до +10°, вітер північно-західний, 7-12 м/с. 9 квітня ще похолоднішає, вночі без істотних опадів, до 2° морозу, вдень місцями невеликий дощ, до +7°, вітер північний, 5-10 м/с.

