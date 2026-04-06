Дождь, мокрый снег и заморозки — прогноз погоды на три дня

8 и 9 апреля в Украине на поверхности почвы, на востоке, северо-востоке страны и в воздухе ожидаются заморозки 0–3 градусов.

В Украину придет похолодание: прогнозируются дожди и мокрый снег, а также заморозки. Об этом сообщил Укргидрометцентр.

«7–9 апреля в Украине небольшие и умеренные дожди, 8 и 9 апреля — с мокрым снегом», — говорится в прогнозе.

Ветер преимущественно северо-западный, 7–12 м/с, 7 апреля на западе страны порывы 15–20 м/с.

Отмечается, что температура ночью 1–7° тепла (7 апреля в западных, северных и центральных областях, 8 и 9 апреля в Украине на поверхности почвы, на востоке, северо-востоке страны и в воздухе заморозки 0–3°); днем 2–9° тепла, завтра в южной части 8–13°.

В Киеве во вторник ночью без осадков, 2-4° тепла, днем небольшой дождь, до +10°, ветер северо-западный, 7-12 м/с. 8 апреля ночью небольшой дождь и мокрый снег, 2-4° тепла, днем небольшой дождь, до +10°, ветер северо-западный, 7-12 м/с. 9 апреля еще похолодает, ночью без существенных осадков, до 2° мороза, днем местами небольшой дождь, до +7°, ветер северный, 5-10 м/с.

