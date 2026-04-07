Українці відповіли, скільки потрібно заробляти, щоб «жити в достатку»

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

32% українців вважають, що «жити в достатку» означає мати щомісячний дохід на рівні 40–120 тис. грн. Ще стільки ж опитаних — 32% — називають достатнім дохід у межах 120–200 тис. грн.

Такі результати показало дослідження «Справедливість, довіра й багатство: як українці оцінюють ресурси, успіх і соціальну відповідальність».

Водночас уявлення про «хороший рівень життя» суттєво різняться залежно від рівня доходу. Найбільша частка респондентів (45%) вважає, що «жити добре» можна при доході 20–40 тис. грн на одну людину. Ще 26% називають достатнім рівень 10–20 тис. грн, а 9% — навіть до 10 тис. грн.

Натомість поняття «жити заможно» більшість пов’язує зі значно вищими доходами. Так, 62% опитаних вважають, що для цього необхідно отримувати понад 400 тис. грн на місяць. Ще 18% називають рівень 200–400 тис. грн.

Однак, портрет респондента показав, що лише 2% з опитаних зазначили, що можуть дозволити собі будь-які покупки без обмежень. Водночас 38% повідомили, що їм вистачає на базові потреби, але для великих покупок, таких як пилосос чи холодильник, уже потрібно заощаджувати, а 29% — що коштів вистачає лише на харчування та оплату комунальних послуг, на одяг чи взуття потрібно накопичувати

Ще 11% опитаних змушені економити навіть на харчуванні.

Щодо рівня освіти, найбільша частка респондентів має вищу або неповну вищу освіту (45%), ще 44% — середню спеціальну, 11% — повну середню.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.