Украинцы ответили, сколько нужно зарабатывать, чтобы «жить в достатке»

32% украинцев считают, что «жить в достатке» означает иметь ежемесячный доход на уровне 40–120 тыс. грн. Еще столько же опрошенных — 32% — называют достаточным доход в пределах 120–200 тыс. грн.

Такие результаты показало исследование «Справедливость, доверие и богатство: как украинцы оценивают ресурсы, успех и социальную ответственность».

В то же время представления о «хорошем уровне жизни» существенно различаются в зависимости от уровня дохода. Наибольшая доля респондентов (45%) считает, что «жить хорошо» можно при доходе 20–40 тыс. грн на одного человека. Еще 26% называют достаточным уровень 10–20 тыс. грн, а 9% — даже до 10 тыс. грн.

В то же время понятие «жить зажиточно» большинство связывает с значительно более высокими доходами. Так, 62% опрошенных считают, что для этого необходимо получать более 400 тыс. грн в месяц. Еще 18% называют уровень 200–400 тыс. грн.

Однако портрет респондента показал, что лишь 2% опрошенных отметили, что могут позволить себе любые покупки без ограничений. В то же время 38% сообщили, что им хватает на базовые потребности, но для крупных покупок, таких как пылесос или холодильник, уже нужно откладывать, а 29% — что средств хватает только на питание и оплату коммунальных услуг, на одежду или обувь необходимо накапливать

Еще 11% опрошенных вынуждены экономить даже на питании.

Что касается уровня образования, наибольшая доля респондентов имеет высшее или неполное высшее образование (45%), еще 44% — среднее специальное, 11% — полное среднее.

