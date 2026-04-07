Украинцы ответили, сколько нужно зарабатывать, чтобы «жить в достатке»

07:36, 7 апреля 2026
Для 32% опрошенных доход в 40-120 тысяч гривен в месяц означает «жизнь в достатке», для остальных 32% идет речь уже о сумме от 120 до 200 тысяч гривен.
32% украинцев считают, что «жить в достатке» означает иметь ежемесячный доход на уровне 40–120 тыс. грн. Еще столько же опрошенных — 32% — называют достаточным доход в пределах 120–200 тыс. грн.

Такие результаты показало исследование «Справедливость, доверие и богатство: как украинцы оценивают ресурсы, успех и социальную ответственность».

В то же время представления о «хорошем уровне жизни» существенно различаются в зависимости от уровня дохода. Наибольшая доля респондентов (45%) считает, что «жить хорошо» можно при доходе 20–40 тыс. грн на одного человека. Еще 26% называют достаточным уровень 10–20 тыс. грн, а 9% — даже до 10 тыс. грн.

В то же время понятие «жить зажиточно» большинство связывает с значительно более высокими доходами. Так, 62% опрошенных считают, что для этого необходимо получать более 400 тыс. грн в месяц. Еще 18% называют уровень 200–400 тыс. грн.

Однако портрет респондента показал, что лишь 2% опрошенных отметили, что могут позволить себе любые покупки без ограничений. В то же время 38% сообщили, что им хватает на базовые потребности, но для крупных покупок, таких как пылесос или холодильник, уже нужно откладывать, а 29% — что средств хватает только на питание и оплату коммунальных услуг, на одежду или обувь необходимо накапливать

Еще 11% опрошенных вынуждены экономить даже на питании.

Что касается уровня образования, наибольшая доля респондентов имеет высшее или неполное высшее образование (45%), еще 44% — среднее специальное, 11% — полное среднее.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
11,8 судей на 100 тысяч населения: кадровый дефицит и война изнуряют судебную систему

Украина имеет вдвое меньше судей, чем в среднем по Европе, но рассматривает миллионы дел.

Налоги «заморозят»: в Раде предлагают мораторий на изменения во время войны

Новый законопроект предусматривает мораторий на изменение элементов налогов и сборов во время военного положения и в течение года после него.

Суд змусив ДБР відкрити справу щодо АРМА під керівництвом Ярослави Максименко

АРМА длительное время игнорирует и пытается не выполнять судебные решения о возврате изъятого имущества его владельцам.

Поэтапный ввод отчетности для онлайн платформ и НДС в 7% на горючее: какие компромиссы предлагают депутаты

В Верховной Раде зарегистрированы инициативы, предлагающие возвращение НДС 7% на топливо и отказ от обязательности раскрытия банковской тайны.

Военный сбор хотят «привязать» к финансированию обороны через спецфонд

В Раде предлагают изменить подход к военному сбору и направлять его исключительно на нужды Вооружённых сил Украины.

