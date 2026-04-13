  Суспільство

Як правильно обрати ранні овочі та зелень: поради перед покупкою

07:18, 13 квітня 2026
На що звертати увагу під час покупки, як уникнути небезпечних продуктів і зберегти користь для здоров’я.
Як правильно обрати ранні овочі та зелень: поради перед покупкою
З настанням весни на прилавках з’являються перші свіжі овочі та зелень. Водночас разом із користю вони можуть нести й ризики для здоров’я, якщо не дотримуватися базових правил безпеки. У Держпродспоживслужбі пояснили, як правильно обирати сезонну продукцію.

Фахівці наголошують: купувати овочі варто лише у визначених місцях — на агропродовольчих ринках або в торговельних мережах. Саме там продукція проходить контроль якості та безпечності. За потреби продавець має надати документи, що підтверджують походження товару.

Окрему увагу слід приділяти гігієні. Перед споживанням овочі та зелень необхідно ретельно мити. Вживання немитих продуктів може становити загрозу для здоров’я.

Важливим є і зовнішній вигляд продукції. Овочі мають бути свіжими, без ознак псування, темних плям або в’ялих ділянок. Наявність таких дефектів може свідчити про погану якість і підвищений вміст небезпечних речовин.

Також варто звертати увагу на запах — свіжі овочі та зелень не повинні мати різких або сторонніх ароматів. Поверхня продукції має бути чистою, без значних залишків ґрунту чи бруду.

Не менш важливими є умови зберігання. Продукти повинні зберігатися у чистих і прохолодних місцях. Для зелені особливо критичним є дотримання строків реалізації, адже вона швидко псується.

Фахівці підкреслюють: дотримання цих простих рекомендацій допоможе уникнути негативних наслідків для здоров’я та безпечно отримати користь від ранніх овочів і зелені.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

В Україні пропонують прибрати судовий збір у справах про перегляд рішень після КСУ

Рада пропонує спростити доступ до суду у справах про компенсацію від неконституційних актів, скасувавши судовий збір.

Верховний Суд визнав позапроцесуальні розмови неналежним доказом в кримінальних провадженнях

Верховний Суд постановив, що «щире зізнання», отримане поліцією поза протоколом та без адвоката, є юридично нікчемним.

У Раді планують змінити систему розподілу комунальних послуг: обіцяють усунути «несправедливі» нарахування

Законопроєкт пропонує змінити підхід до розподілу теплової енергії в багатоквартирних будинках із врахуванням фактичного споживання.

ТОП-5 кейсів Верховного Суду, де Stories та пости стали вирішальними аргументами у суді

Instagram-профіль може розповісти суду значно більше, ніж офіційні декларації чи заперечення на позов.

ДПСУ підключать до держреєстрів, а процедури перевірки іноземців на кордоні уточнять

Законопроєкт передбачає розширення можливостей Державної прикордонної служби України у частині доступу до державних інформаційних ресурсів.

