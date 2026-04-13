Як правильно обрати ранні овочі та зелень: поради перед покупкою

На що звертати увагу під час покупки, як уникнути небезпечних продуктів і зберегти користь для здоров’я.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З настанням весни на прилавках з’являються перші свіжі овочі та зелень. Водночас разом із користю вони можуть нести й ризики для здоров’я, якщо не дотримуватися базових правил безпеки. У Держпродспоживслужбі пояснили, як правильно обирати сезонну продукцію.

Фахівці наголошують: купувати овочі варто лише у визначених місцях — на агропродовольчих ринках або в торговельних мережах. Саме там продукція проходить контроль якості та безпечності. За потреби продавець має надати документи, що підтверджують походження товару.

Окрему увагу слід приділяти гігієні. Перед споживанням овочі та зелень необхідно ретельно мити. Вживання немитих продуктів може становити загрозу для здоров’я.

Важливим є і зовнішній вигляд продукції. Овочі мають бути свіжими, без ознак псування, темних плям або в’ялих ділянок. Наявність таких дефектів може свідчити про погану якість і підвищений вміст небезпечних речовин.

Також варто звертати увагу на запах — свіжі овочі та зелень не повинні мати різких або сторонніх ароматів. Поверхня продукції має бути чистою, без значних залишків ґрунту чи бруду.

Не менш важливими є умови зберігання. Продукти повинні зберігатися у чистих і прохолодних місцях. Для зелені особливо критичним є дотримання строків реалізації, адже вона швидко псується.

Фахівці підкреслюють: дотримання цих простих рекомендацій допоможе уникнути негативних наслідків для здоров’я та безпечно отримати користь від ранніх овочів і зелені.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.