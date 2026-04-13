Как правильно выбрать ранние овощи и зелень: советы перед покупкой

На что обращать внимание при покупке, как избежать опасных продуктов и сохранить пользу для здоровья.

С наступлением весны на прилавках появляются первые свежие овощи и зелень. В то же время вместе с пользой они могут нести и риски для здоровья, если не соблюдать базовые правила безопасности. В Госпродпотребслужбе объяснили, как правильно выбирать сезонную продукцию.

Специалисты подчеркивают: покупать овощи следует только в специально отведенных местах — на агропродовольственных рынках или в торговых сетях. Именно там продукция проходит контроль качества и безопасности. При необходимости продавец должен предоставить документы, подтверждающие происхождение товара.

Отдельное внимание следует уделять гигиене. Перед употреблением овощи и зелень необходимо тщательно мыть. Употребление немытых продуктов может представлять угрозу для здоровья.

Важным является и внешний вид продукции. Овощи должны быть свежими, без признаков порчи, темных пятен или увядших участков. Наличие таких дефектов может свидетельствовать о плохом качестве и повышенном содержании опасных веществ.

Также стоит обращать внимание на запах — свежие овощи и зелень не должны иметь резких или посторонних ароматов. Поверхность продукции должна быть чистой, без значительных остатков грунта или грязи.

Не менее важны условия хранения. Продукты должны храниться в чистых и прохладных местах. Для зелени особенно критично соблюдение сроков реализации, поскольку она быстро портится.

Специалисты подчеркивают: соблюдение этих простых рекомендаций поможет избежать негативных последствий для здоровья и безопасно получить пользу от ранних овощей и зелени.

