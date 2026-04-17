Чи враховується при перерахунку пенсії працюючим пенсіонерам отримана після призначення пенсії зарплата

Заробітна плата, яку працюючий пенсіонер отримував після призначення чи попереднього перерахунку пенсії, враховується при дотримані двох умов.

Фото: pon.org.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Правила проведення перерахунку пенсії працюючим пенсіонерам визначено частиною четвертою статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та постановою Кабінету Міністрів України від 25.02.2026 № 236, а порядок проведення такого перерахунку – постановою правління Пенсійного фонду України від 18.05.2018 №10-1. Про це нагадало Пенсійний фонд України.

Заробітна плата, яку працюючий пенсіонер отримував після призначення чи попереднього перерахунку пенсії, враховується при дотримані двох умов:

1. Після призначення чи попереднього перерахунку пенсії пенсіонер набув не менше як 24 місяці страхового стажу.

2. Заробітну плату враховувати доцільно. Тобто заробітна плата, обчислена за всі періоди страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року до 28 лютого 2026 року або будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 30 червня 2000 року (якщо людина надавала довідку про заробітну плату) та всі періоди страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року по 28 лютого 2026 року, є вищою, ніж та, що враховувалась для обчислення пенсії до перерахунку.

«Якщо після призначення пенсії пенсіонер набув 24 місяці страхового стажу, але зарплата є меншою, ніж та, з якої було обчислено розмір пенсії, то її враховувати недоцільно. За таких умов враховується тільки страховий стаж, набутий після призначення / попереднього перерахунку пенсії, а заробіток залишається без змін», - заявили у ПФ.

Також там додали, що при обчисленні заробітку показник середньої заробітної плати (доходу), який було враховано під час призначення / попереднього перерахунку пенсії людини, не змінюється.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.