Чи враховується при перерахунку пенсії працюючим пенсіонерам отримана після призначення пенсії зарплата

16:51, 17 квітня 2026
Заробітна плата, яку працюючий пенсіонер отримував після призначення чи попереднього перерахунку пенсії, враховується при дотримані двох умов.
Чи враховується при перерахунку пенсії працюючим пенсіонерам отримана після призначення пенсії зарплата
Правила проведення перерахунку пенсії працюючим пенсіонерам визначено  частиною четвертою статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та постановою Кабінету Міністрів України від 25.02.2026 № 236, а порядок проведення такого перерахунку – постановою правління Пенсійного фонду України від 18.05.2018 №10-1. Про це нагадало Пенсійний фонд України.

Заробітна плата, яку працюючий пенсіонер отримував після призначення чи попереднього перерахунку пенсії, враховується при дотримані двох умов:

1. Після призначення чи попереднього перерахунку пенсії пенсіонер набув не менше як 24 місяці страхового стажу.

2. Заробітну плату враховувати доцільно. Тобто заробітна плата, обчислена за всі періоди страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року до 28 лютого 2026 року або будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 30 червня 2000 року (якщо людина надавала довідку про заробітну плату) та всі періоди страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року по 28 лютого 2026 року, є вищою, ніж та, що враховувалась для обчислення пенсії до перерахунку. 

«Якщо після призначення пенсії пенсіонер набув 24 місяці страхового стажу, але зарплата є меншою, ніж та, з якої було обчислено розмір пенсії, то її враховувати недоцільно. За таких умов враховується тільки страховий стаж, набутий після призначення / попереднього перерахунку пенсії, а заробіток залишається без змін», - заявили у ПФ.

Також там додали, що при обчисленні заробітку показник середньої заробітної плати (доходу), який було враховано під час призначення / попереднього перерахунку пенсії людини, не змінюється.

