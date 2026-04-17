Учитывается ли при перерасчете пенсии работающим пенсионерам заработная плата, полученная после назначения пенсии

Правила проведения перерасчета пенсии работающим пенсионерам определены частью четвертой статьи 42 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и постановлением Кабинета Министров Украины от 25.02.2026 № 236, а порядок проведения такого перерасчета — постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 18.05.2018 № 10-1. Об этом напомнил Пенсионный фонд Украины.

Заработная плата, которую работающий пенсионер получал после назначения или предыдущего перерасчета пенсии, учитывается при соблюдении двух условий:

После назначения или предыдущего перерасчета пенсии пенсионер приобрел не менее 24 месяцев страхового стажа. Учитывать заработную плату целесообразно. То есть заработная плата, исчисленная за все периоды страхового стажа, начиная с 1 июля 2000 года по 28 февраля 2026 года или любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд до 30 июня 2000 года (если человек предоставлял справку о заработной плате) и все периоды страхового стажа, начиная с 1 июля 2000 года по 28 февраля 2026 года, является выше той, которая учитывалась для исчисления пенсии до перерасчета.

«Если после назначения пенсии пенсионер приобрел 24 месяца страхового стажа, но заработная плата меньше, чем та, из которой был исчислен размер пенсии, то учитывать ее нецелесообразно. В таких условиях учитывается только страховой стаж, приобретенный после назначения / предыдущего перерасчета пенсии, а заработок остается без изменений», — заявили в ПФ.

Также там добавили, что при исчислении заработка показатель средней заработной платы (дохода), который был учтен при назначении / предыдущем перерасчете пенсии человека, не изменяется.

