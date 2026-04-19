Пенсійне посвідчення у смартфоні: як оформити онлайн

Цифровий документ має таку ж юридичну силу та підтверджує факт призначення пенсії.

Пенсійне посвідчення можна сформувати в електронному вигляді. Зручний аналог паперового чи пластикового посвідчення завжди буде під рукою у застосунку «Дія». Про це нагадало Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області.

Що підготувати?

Для успішного оформлення е-пенсійного посвідчення онлайн особі знадобляться скан-копії або чіткі фото таких документів:

- паспорт та ідентифікаційний код (РНОКПП);

- кольорове фото, зроблене протягом останніх 6 місяців, на світлому фоні (обличчя має займати 70-80 % знімка);

- фізичний підпис чорним кольором на білому аркуші (у форматі .jpg).

Як замовити?

Увійдіть на вебпортал Пенсійного фонду України — portal.pfu.gov.ua та виконайте інструкцію, наведену в каруселі

Як знайти посвідчення в «Дії»?

Якщо ви отримуєте пенсію за віком, посвідчення з’явиться в «Дії» автоматично.

Отримувачам інших видів пенсії (за інвалідністю, вислугою років, у зв'язку з втратою годувальника тощо) — документ необхідно додати самостійно.

Для цього прогортайте документи в «Дії» вліво - натисніть «Додати документ» - оберіть «Пенсійне посвідчення».

