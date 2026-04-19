  1. Суспільство

Пенсійне посвідчення у смартфоні: як оформити онлайн

18:55, 19 квітня 2026
Цифровий документ має таку ж юридичну силу та підтверджує факт призначення пенсії.
Пенсійне посвідчення можна сформувати в електронному вигляді. Зручний аналог паперового чи пластикового посвідчення завжди буде під рукою у застосунку «Дія». Про це нагадало Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області.

Що підготувати?

Для успішного оформлення е-пенсійного посвідчення онлайн особі знадобляться скан-копії або чіткі фото таких документів:

- паспорт та ідентифікаційний код (РНОКПП);

- кольорове фото, зроблене протягом останніх 6 місяців, на світлому фоні (обличчя має займати 70-80 % знімка);

- фізичний підпис чорним кольором на білому аркуші (у форматі .jpg).

Як замовити?

Увійдіть на вебпортал Пенсійного фонду України — portal.pfu.gov.ua та виконайте інструкцію, наведену в каруселі

Як знайти посвідчення в «Дії»?

Якщо ви отримуєте пенсію за віком, посвідчення з’явиться в «Дії» автоматично.

Отримувачам інших видів пенсії (за інвалідністю, вислугою років, у зв'язку з втратою годувальника тощо) — документ необхідно додати самостійно.

Для цього прогортайте документи в «Дії» вліво - натисніть «Додати документ» - оберіть «Пенсійне посвідчення».

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

4 млн гривень виплат: чому військові змушені судитися за власні гроші, а родини повертати допомогу

Держава перераховує кошти військовополонених їх сім’ям, щоб підтримати їх, але чи знають родичі, що ці кошти — не подарунок, а тимчасове утримання, яке доведеться повертати.

Для пар без шлюбу пропишуть правила використання репродуктивного матеріалу після смерті

Також у ЦК пропонують заборонити «таємні» заповіти щодо репродуктивного матеріалу.

Парламент готує нові свята для українців: які памʼятні дати хочуть офіційно закріпити

У Раді з’явилися ініціативи нових державних дат.

Українці, які втратили документи до 2000 року, зможуть довести свій страховий стаж у суді

Держава бере на себе обов’язок самостійно шукати дані в реєстрах, а суди отримують спрощений механізм встановлення фактів трудових відносин для ветеранів та жителів зон бойових дій.

Проблему анонімності ТЦК визнають, але карати за це не планують — що не врахував новий законопроєкт

Новий законопроєкт ігнорує необхідність встановлення персональної відповідальності за порушення регламенту ідентифікації ТЦК.

