Пенсионное удостоверение в смартфоне: как оформить онлайн
Пенсионное удостоверение можно оформить в электронном виде. Удобный аналог бумажного или пластикового удостоверения всегда будет под рукой в приложении «Дія». Об этом напомнило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.
Что подготовить?
Для успешного оформления электронного пенсионного удостоверения онлайн понадобятся скан-копии или четкие фото следующих документов:
паспорт и идентификационный код (РНОКПП);
цветное фото, сделанное в течение последних 6 месяцев, на светлом фоне (лицо должно занимать 70–80 % снимка);
физическая подпись черным цветом на белом листе (в формате .jpg).
Как заказать?
Войдите на веб-портал Пенсионного фонда Украины — portal.pfu.gov.ua и выполните инструкцию.
Как найти удостоверение в «Дії»?
Если вы получаете пенсию по возрасту, удостоверение появится в «Дії» автоматически.
Получателям других видов пенсии (по инвалидности, за выслугу лет, в связи с потерей кормильца и т. д.) — документ необходимо добавить самостоятельно.
Для этого пролистайте документы в «Дії» влево — нажмите «Добавить документ» — выберите «Пенсионное удостоверение».
