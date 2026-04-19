  1. Общество

Пенсионное удостоверение в смартфоне: как оформить онлайн

18:55, 19 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Цифровой документ имеет такую же юридическую силу и подтверждает факт назначения пенсии.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пенсионное удостоверение можно оформить в электронном виде. Удобный аналог бумажного или пластикового удостоверения всегда будет под рукой в приложении «Дія». Об этом напомнило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Что подготовить?

Для успешного оформления электронного пенсионного удостоверения онлайн понадобятся скан-копии или четкие фото следующих документов:

паспорт и идентификационный код (РНОКПП);

цветное фото, сделанное в течение последних 6 месяцев, на светлом фоне (лицо должно занимать 70–80 % снимка);

физическая подпись черным цветом на белом листе (в формате .jpg).

Как заказать?

Войдите на веб-портал Пенсионного фонда Украины — portal.pfu.gov.ua и выполните инструкцию.

Как найти удостоверение в «Дії»?

Если вы получаете пенсию по возрасту, удостоверение появится в «Дії» автоматически.

Получателям других видов пенсии (по инвалидности, за выслугу лет, в связи с потерей кормильца и т. д.) — документ необходимо добавить самостоятельно.

Для этого пролистайте документы в «Дії» влево — нажмите «Добавить документ» — выберите «Пенсионное удостоверение».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]