Пенсионное удостоверение в смартфоне: как оформить онлайн

Цифровой документ имеет такую же юридическую силу и подтверждает факт назначения пенсии.

Пенсионное удостоверение можно оформить в электронном виде. Удобный аналог бумажного или пластикового удостоверения всегда будет под рукой в приложении «Дія». Об этом напомнило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

Что подготовить?

Для успешного оформления электронного пенсионного удостоверения онлайн понадобятся скан-копии или четкие фото следующих документов:

паспорт и идентификационный код (РНОКПП);

цветное фото, сделанное в течение последних 6 месяцев, на светлом фоне (лицо должно занимать 70–80 % снимка);

физическая подпись черным цветом на белом листе (в формате .jpg).

Как заказать?

Войдите на веб-портал Пенсионного фонда Украины — portal.pfu.gov.ua и выполните инструкцию.

Как найти удостоверение в «Дії»?

Если вы получаете пенсию по возрасту, удостоверение появится в «Дії» автоматически.

Получателям других видов пенсии (по инвалидности, за выслугу лет, в связи с потерей кормильца и т. д.) — документ необходимо добавить самостоятельно.

Для этого пролистайте документы в «Дії» влево — нажмите «Добавить документ» — выберите «Пенсионное удостоверение».

