ПФ повідомив, скільки осіб мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

Станом на 1 січня 2026 року в Україні налічується 637 013 пенсіонерів, які мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи (І–IV категорії). Про це повідомив Пенсійний фонд України.

Найбільша кількість таких осіб зафіксована у Київській області — 203 041. Значні показники також у:

Рівненській області — 93 620,

Житомирській — 88 289,

Черкаській — 37 625,

Волинській — 35 990,

м. Київ — 30 840.

Водночас найменше постраждалих пенсіонерів проживає у:

Закарпатській області — 1 674,

Херсонській — 1 857,

Миколаївській — 2 556,

Луганській — 3 086.

У центральних і північних регіонах України кількість таких осіб традиційно вища, що пов’язано з географічною близькістю до зони радіоактивного забруднення після аварії на ЧАЕС.

