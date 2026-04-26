ПФ повідомив, скільки осіб мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи
Станом на 1 січня 2026 року в Україні налічується 637 013 пенсіонерів, які мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи (І–IV категорії). Про це повідомив Пенсійний фонд України.
Найбільша кількість таких осіб зафіксована у Київській області — 203 041. Значні показники також у:
Рівненській області — 93 620,
Житомирській — 88 289,
Черкаській — 37 625,
Волинській — 35 990,
м. Київ — 30 840.
Водночас найменше постраждалих пенсіонерів проживає у:
Закарпатській області — 1 674,
Херсонській — 1 857,
Миколаївській — 2 556,
Луганській — 3 086.
У центральних і північних регіонах України кількість таких осіб традиційно вища, що пов’язано з географічною близькістю до зони радіоактивного забруднення після аварії на ЧАЕС.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.