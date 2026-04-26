ПФ сообщил, сколько человек имеют статус пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы
По состоянию на 1 января 2026 года в Украине насчитывается 637 013 пенсионеров, которые имеют статус пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы (I–IV категории). Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины.
Наибольшее количество таких лиц зафиксировано в Киевской области — 203 041. Значительные показатели также в:
Ровенской области — 93 620,
Житомирской — 88 289,
Черкасской — 37 625,
Волынской — 35 990,
г. Киев — 30 840.
В то же время наименьшее количество пострадавших пенсионеров проживает в:
Закарпатской области — 1 674,
Херсонской — 1 857,
Николаевской — 2 556,
Луганской — 3 086.
В центральных и северных регионах Украины количество таких лиц традиционно выше, что связано с географической близостью к зоне радиоактивного загрязнения после аварии на ЧАЭС.
Данные охватывают лиц всех категорий пострадавших и демонстрируют актуальное распределение пенсионеров, имеющих соответствующий статус, по регионам страны.
