ПФ сообщил, сколько человек имеют статус пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы

19:38, 26 апреля 2026
В Украине более 637 тысяч пенсионеров имеют статус пострадавших от Чернобыльской катастрофы.
По состоянию на 1 января 2026 года в Украине насчитывается 637 013 пенсионеров, которые имеют статус пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы (I–IV категории). Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины.

Наибольшее количество таких лиц зафиксировано в Киевской области — 203 041. Значительные показатели также в:

Ровенской области — 93 620,

Житомирской — 88 289,

Черкасской — 37 625,

Волынской — 35 990,

г. Киев — 30 840.

В то же время наименьшее количество пострадавших пенсионеров проживает в:

Закарпатской области — 1 674,

Херсонской — 1 857,

Николаевской — 2 556,

Луганской — 3 086.

В центральных и северных регионах Украины количество таких лиц традиционно выше, что связано с географической близостью к зоне радиоактивного загрязнения после аварии на ЧАЭС.

Данные охватывают лиц всех категорий пострадавших и демонстрируют актуальное распределение пенсионеров, имеющих соответствующий статус, по регионам страны.



