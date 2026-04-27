Аліменти на дитину – в Мін’юсті назвали мінімальний розмір, строки і як їх стягнути

Обов’язок утримувати дитину не залежить від сімейного статусу батьків і діє до повноліття або довше.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Обов’язок батьків утримувати дитину є безумовним і не залежить від перебування у шлюбі чи спільного проживання. Сплата аліментів може здійснюватися за взаємною домовленістю або на підставі судового рішення. Розмір визначається з урахуванням матеріального стану сторін та інших обставин, але не може бути нижчим за встановлений законом мінімум. Подробиці порядку сплати аліментів пояснили у Київському міжрегіональному управлінні Мін’юсту.

Виплати здійснюються до досягнення дитиною повноліття, а у передбачених законом випадках — і після цього. Аліменти є коштами дитини та використовуються для її утримання і розвитку.

Права та обов’язки батьків

Мати і батько мають рівні права та обов’язки щодо дитини, навіть якщо вони не перебувають у шлюбі або розлучилися (ст. 150, 151, 180 Сімейного кодексу України).

Розлучення або окреме проживання не звільняє від обов’язку піклуватися про дитину (ст. 181 СКУ).

Як сплачуються аліменти

Аліменти можуть сплачуватися:

Добровільно — за домовленістю сторін із нотаріальним оформленням договору, де визначаються сума, строки та спосіб виплат (ст. 189 СКУ).

Через суд — якщо домовитися не вдалося (ст. 182–184, 189 СКУ). У такому разі можна подати позов про стягнення частки доходу або твердої суми, або скористатися судовим наказом.

Розмір аліментів

Сума виплат визначається залежно від кількості дітей:

на одну дитину — одна чверть доходу;

на двох дітей — одна третина доходу;

на трьох і більше — половина доходу.

Мінімальний розмір становить не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (ст. 182, 183 СКУ).

Важливі нюанси

Аліменти є власністю дитини, а не того з батьків, хто їх отримує (ст. 179 СКУ).

Їх можна стягнути і за минулий період, але не більш як за 10 років (ст. 191, 194 СКУ).

Виплати здійснюються до 18 років (ст. 180 СКУ), а якщо дитина продовжує навчання — до 23 років (ст. 199 СКУ).

Що враховує суд

Суд бере до уваги стан здоров’я та фінансові можливості батьків і дитини, наявність інших утриманців та інші істотні обставини (ст. 182 СКУ).

У разі зміни обставин розмір аліментів може бути переглянутий — збільшений або зменшений за рішенням суду (ст. 192 СКУ).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.