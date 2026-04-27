Алименты на ребенка – в Минюсте назвали минимальный размер, сроки и способы их взыскания

Обязанность содержать ребенка не зависит от семейного положения родителей и действует до достижения им совершеннолетия или дольше.

Обязанность родителей содержать ребенка является безусловной и не зависит от пребывания в браке или совместного проживания. Уплата алиментов может осуществляться по взаимной договоренности или на основании судебного решения. Размер определяется с учетом материального положения сторон и других обстоятельств, но не может быть ниже установленного законом минимума. Подробности порядка уплаты алиментов разъяснили в Киевском межрегиональном управлении Минюста.

Выплаты осуществляются до достижения ребенком совершеннолетия, а в предусмотренных законом случаях — и после этого. Алименты являются средствами ребенка и используются для его содержания и развития.

Права и обязанности родителей

Мать и отец имеют равные права и обязанности в отношении ребенка, даже если они не состоят в браке или развелись (ст. 150, 151, 180 Семейного кодекса Украины).

Развод или раздельное проживание не освобождает от обязанности заботиться о ребенке (ст. 181 СКУ).

Как выплачиваются алименты

Алименты могут выплачиваться:

Добровольно — по соглашению сторон с нотариальным оформлением договора, в котором определяются сумма, сроки и способ выплат (ст. 189 СКУ).

Через суд — если договориться не удалось (ст. 182–184, 189 СКУ). В таком случае можно подать иск о взыскании доли дохода или фиксированной суммы, либо воспользоваться судебным приказом.

Размер алиментов

Размер выплат зависит от количества детей:

на одного ребенка — одна четверть дохода;

на двоих детей — одна треть дохода;

на троих и более — половина дохода.

Минимальный размер составляет не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста (ст. 182, 183 СКУ).

Важные нюансы

Алименты являются собственностью ребенка, а не того из родителей, кто их получает (ст. 179 СКУ).

Их можно взыскать и за прошедший период, но не более чем за 10 лет (ст. 191, 194 СКУ).

Выплаты осуществляются до 18 лет (ст. 180 СКУ), а если ребенок продолжает обучение — до 23 лет (ст. 199 СКУ).

Что учитывает суд

Суд принимает во внимание состояние здоровья и финансовые возможности родителей и ребенка, наличие других иждивенцев и другие существенные обстоятельства (ст. 182 СКУ).

В случае изменения обстоятельств размер алиментов может быть пересмотрен — увеличен или уменьшен по решению суда (ст. 192 СКУ).

