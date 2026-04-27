27 квітня – яке сьогодні свято та головні події

27 квітня в Україні святкують День кадровика.

У понеділок, 27 квітня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

27 квітня в Україні святкують День кадровика. Саме 27 квітня 1993 року було ухвалено Закон України «Про державну службу», який заклав сучасні принципи роботи з персоналом у державному секторі. Тому частина кадровиків вважає цей день своїм професійним святом.

Також 27 квітня Всесвітній день пінхол-фотографії. Його мета — популяризувати найпростішу форму фотографії: зйомку без об’єктива, через маленький отвір (пінхол). Такий принцип ґрунтується на явищі камера-обскура — світло проходить крізь крихітний отвір і створює перевернуте зображення на поверхні. Свято започаткували 2001 року ентузіасти фотографії з Worldwide Pinhole Photography Day Organization.

А ще 27 квітня Міжнародний день тапіра. Його мета — привернути увагу до цих незвичайних тварин і загроз, з якими вони стикаються. Тапір — це великий травоїдний ссавець із коротким хоботком, який мешкає в лісах Південної та Центральної Америки, а також у Південно-Східній Азії. Тапіри відіграють важливу роль у природі: вони поширюють насіння рослин і допомагають відновленню лісів.

Також 27 квітня Всесвітній день дизайну. Свято започаткувала міжнародна організація International Council of Design (ICoD), щоб підкреслити роль дизайну в житті суспільства та його вплив на добробут людей. Цей день присвячений усім напрямам дизайну — графічному, цифровому, промисловому, архітектурному та іншим.

А ще 27 квітня Всесвітній день графічного дизайну. Його пов’язують із професійною спільнотою дизайнерів і міжнародними організаціями, зокрема International Council of Design, які популяризують значення дизайну як інструменту комунікації та впливу на суспільство. Його головна мета — не просто «красиво оформити», а передати ідею швидко, зрозуміло й емоційно.

Яке сьогодні церковне свято

27 квітня віряни святкують День пам’яті святого священномученика Симеона, родича Господнього. Він вважається родичем Ісус Христос (за переданням — син Клеопи, брата праведного Йосифа Обручника). Симеон став другим єпископом Єрусалима і мудро керував громадою в складні часи гонінь. Під час правління імператора Траян його було заарештовано за віру. Попри поважний вік (понад 100 років), він витримав жорстокі тортури й прийняв мученицьку смерть через розп’яття.

Календар важливих подій за 27 квітня

1509 рік — Папа Римський Юліан II вигнав Венецію з церкви;

1521 рік — Португальський мореплавець Фернан Магеллан загинув на острові Мактан від рук місцевих жителів. Його навколосвітню експедицію завершив Хуан Себастьян Елькано;

1565 рік — Засновано перше іспанське поселення на Філіппінах — місто Себу;

1644 рік — Вперше в Канаді вирощена пшениця;

1667 рік — Англійський поет Джон Мілтон, котрий давно втратив зір, продав права на свою поему “Втрачений рай” за 10 фунтів. Вона згодом стала його найвідомішим твором;

1746 рік — У битві біля Каллоден-Мора шотландські повстанці на чолі з претендентом на англійський престол Карлом Едуардом Стюартом зазнали поразки від англійських військ на чолі з Вільямом Августом. Це стало останнім повстанням католиків Стюартів проти Ганноверської династії;

1749 рік — Під час першого виконання музики Генделя на Королівських феєрверках виникла пожежа, що перервала подію;

1773 рік — Англійський парламент ухвалив “чайний акт”, що дозволяв Ост-Індійській компанії безмитно ввозити чай до Північної Америки, що призвело до протестів колоністів і стало однією з причин війни за незалежність;

1825 рік — Роберт Овен заснував в Америці колонію Нова Гармонія, але через суперечки між поселенцями вона була припинена в 1828 році;

1828 рік — Відкрито Лондонський зоосад;

1861 рік — Західна Вірджинія відокремилася від Вірджинії після її відокремлення від США;

1861 рік — Парламент штату Меріленд ухвалив рішення залишити США;

1865 рік — Через кілька днів після закінчення громадянської війни, на пароплаві “Султанша” поблизу Мемфіса сталася катастрофа, в якій загинули понад 1700 осіб;

1865 рік — У Нью-Йорку засновано Корнельський університет;

1908 рік — Відкрили IV Олімпійські ігри в Лондоні;

1940 рік — Генріх Гіммлер створив концентраційний табір Аушвіц поблизу Кракова;

1950 рік — Велика Британія визнала Ізраїль;

1956 рік — Чемпіон світу з боксу Роккі Марчіано завершив свою кар’єру без жодної поразки;

1960 рік — Лі Синман подав у відставку з поста президента Південної Кореї після масових заворушень;

1960 рік — Тоголенд, частина Французької колонії, здобула незалежність і стала Республікою Того;

1961 рік — Велика Британія визнала незалежність Сьєрра-Леоне;

1965 рік — У США запатентовані підгузки “Памперс”;

1978 рік — В Афганістані відбувся військовий переворот, убито президента М. Дауда, Нур Мухаммед Таракі став новим керівником;

1981 рік — Компанія “Xerox” анонсувала вихід першого комп’ютера з графічним інтерфейсом і мишкою;

1981 рік — Рінго Старр одружився з актрисою Барбарою Бах;

1992 рік — Україна стала членом Міжнародного валютного фонду;

1992 рік — Проголошено створення Федеративної Республіки Югославія після розпаду Соціалістичної Федеративної Республіки Югославії;

1993 рік — У Сингапурі відбулася перша зустріч представників Китайської Республіки і Китайської Народної Республіки після 1949 року;

1995 рік — День заснування Державного казначейства України;

1997 рік — В Техасі група “Республіка Техас” захопила заручників і вимагала незалежності штату, але заручники були звільнені, а лідери групи засуджені;

2001 рік — Прем’єр-міністр України Віктор Ющенко подав у відставку;

2005 рік — Авіалайнер “Airbus A380” здійснив свій перший політ;

2012 рік — В Дніпропетровську сталася серія терористичних актів;

2014 рік — Проросійські сепаратисти оголосили про створення “Луганської народної республіки”.

