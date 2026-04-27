27 апреля – какой сегодня праздник и главные события

27 апреля в Украине празднуют День кадровика.

Фото: shutterstock.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В понедельник, 27 апреля, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

27 апреля в Украине празднуют День кадровика. Именно 27 апреля 1993 был принят Закон Украины «О государственной службе», который заложил современные принципы работы с персоналом в государственном секторе. Потому часть кадровиков считает этот день своим профессиональным праздником.

Также 27 апреля Всемирный день пинхол-фотографии. Его цель — популяризировать простейшую форму фотографии: съемку без объектива, через маленькое отверстие (пинхол). Такой принцип основывается на явлении камера-обскура — свет проходит сквозь крохотное отверстие и создает перевернутое изображение на поверхности. Праздник начали в 2001 году энтузиасты фотографии из Worldwide Pinhole Photography Day Organization.

А еще 27 апреля Международный день тапира. Его цель — привлечь внимание к этим необычным животным и угрозам, с которыми они сталкиваются. Тапир — это крупное травоядное млекопитающее с коротким хоботком, обитающее в лесах Южной и Центральной Америки, а также в Юго-Восточной Азии. Тапиры играют немаловажную роль в природе: они распространяют семена растений и помогают восстановлению лесов.

Также 27 апреля Всемирный день дизайна. Праздник положил начало международной организации International Council of Design (ICoD), чтобы подчеркнуть роль дизайна в жизни общества и его влияние на благосостояние людей. Этот день посвящен всем направлениям дизайна — графическому, цифровому, промышленному, архитектурному и другим.

А еще 27 апреля Всемирный день графического дизайна. Его связывают с профессиональным сообществом дизайнеров и международными организациями, в частности, International Council of Design, которые популяризируют значение дизайна как инструмента коммуникации и влияния на общество. Его главная цель — не просто «красиво оформить», а передать идею быстро, понятно и эмоционально.

Какой сегодня церковный праздник

27 апреля верующие празднуют День памяти святого священномученика Симеона, родственника Господня. Он считается родственником Иисус Христос (по преданию — сын Клеопы, брата праведного Иосифа Обручника). Симеон стал вторым епископом Иерусалима и мудро управлял общиной в сложные времена гонений. Во время правления императора Траян он был арестован за веру. Несмотря на почтенный возраст (более 100 лет), он выдержал жестокую пытку и принял мученическую смерть из-за распятия.

Календарь важных событий за 27 апреля

1509 год — Папа Римский Юлиан II изгнал Венецию из церкви;

1521 год — Португальский мореплаватель Фернан Магеллан погиб на острове Мактан от рук местных жителей. Его кругосветную экспедицию завершил Хуан Себастьян Элькано;

1565 год — Основано первое испанское поселение на Филиппинах — город Себу;

1644 год — Впервые в Канаде выращена пшеница;

1667 год — Английский поэт Джон Милтон, давно потерявший зрение, продал права на свою поэму “Потерянный рай” за 10 фунтов. Она впоследствии стала его известнейшим произведением;

1746 год — В битве у Каллоден-Мора шотландские повстанцы во главе с претендентом на английский престол Карлом Эдуардом Стюартом потерпели поражение от английских войск во главе с Уильямом Августом. Это стало последним восстанием католиков Стюартов против Ганноверской династии;

1749 год — Во время первого исполнения музыки Генделя на Королевских фейерверках возник пожар, прервавший событие;

1773 год — Английский парламент принял “чайный акт”, позволявший Ост-Индийской компании беспошлинно ввозить чай в Северную Америку, что привело к протестам колонистов и стало одной из причин войны за независимость;

1825 год — Роберт Овен основал в Америке колонию Новая Гармония, но из-за споров между поселенцами она была прекращена в 1828 году;

1828 год — Открыт Лондонский зоосад;

1861 год — Западная Вирджиния отделилась от Вирджинии после ее отделения от США;

1861 год — Парламент штата Мэриленд принял решение покинуть США;

1865 год— Через несколько дней после окончания гражданской войны, на пароходе “Султанша” близ Мемфиса произошла катастрофа, в которой погибли более 1700 человек;

1865 год — В Нью-Йорке основан Корнельский университет;

1908 год — Открыли IV Олимпийские игры в Лондоне;

1940 год — Генрих Гиммлер создал концентрационный лагерь Аушвиц близ Кракова;

1950 год — Великобритания признала Израиль;

1956 год — Чемпион мира по боксу Рокки Марчиано завершил свою карьеру без всякого поражения;

1960 год — Ли Синман подал в отставку с поста президента Южной Кореи после массовых беспорядков;

1960 год — Тоголенд, часть Французской колонии, обрела независимость и стала Республикой Того;

1961 год — Великобритания признала независимость Сьерра-Леоне;

1965 год — В США запатентованы подгузники “Памперс”;

1978 год — В Афганистане произошел военный переворот, убит президент М. Дауда, Нур Мухаммед Тарак стал новым руководителем;

1981 год — Компания “Xerox” анонсировала выход первого компьютера с графическим интерфейсом и мышкой;

1981 год — Ринго Старр женился на актрисе Барбаре Бах;

1992 год — Украина стала членом Международного валютного фонда;

1992 год — Провозглашено создание Федеративной Республики Югославия после распада Социалистической Федеративной Республики Югославии;

1993 год — В Сингапуре состоялась первая встреча представителей Китайской Республики и Китайской Народной Республики после 1949 года;

1995 год — День основания Государственного казначейства Украины;

1997 год — В Техасе группа “Республика Техас” захватила заложников и требовала независимости штата, но заложники были освобождены, а лидеры группы осуждены;

2001 год — Премьер-министр Украины Виктор Ющенко подал в отставку;

2005 год — Авиалайнер “Airbus A380” совершил свой первый полет;

2012 год — В Днепропетровске произошла серия террористических актов;

2014 год — Пророссийские сепаратисты объявили о создании “Луганской народной республики”.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.