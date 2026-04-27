«Чорнобильська» відпустка: кому надається та як оформити

Головне управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області нагадало особливості надання та оплати додаткової оплачуваної відпустки працюючим громадянам, постраждалим від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи (ст. 2 Закону України від 15.11.1996 №504/96-ВР “Про відпустки”).

Одним з видів відпусток є інші додаткові відпустки, передбачені законодавством (ч. 2 ст. 4 Закону “Про відпустки”). Такою відпусткою є й додаткова відпустка постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, правом на яку в І кварталі 2026 року скористалися 45 мешканців Кіровоградщини (отримали виплати на загальну суму майже 590 тис. грн).

Право на отримання додаткової відпустки

Право на отримання додаткової відпустки із збереженням заробітної плати строком 14 робочих днів (16 календарних днів) на рік мають громадяни, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи надає Закон України від 28.02.1991 №796-XII “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (далі – Закон №796).

Кому надається додаткова відпустка?

1. Особам з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи (статті 10, 11 і частина третя статті 12 Закону № 796), щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу - категорія 1;

2. Учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які працювали у зоні відчуження(п. 1 ст. 21 Закону № 796):

з моменту аварії до 1 липня 1986 року ‒ незалежно від кількості робочих днів;

з 1 липня 1986 року по 31 грудня 1986 року ‒ не менше 5 календарних днів;

у 1987 році ‒ не менше 14 календарних днів, а також потерпілі від Чорнобильської катастрофи;

евакуйовані у 1986 році із зони відчуження (в тому числі особи, які на момент евакуації перебували у стані внутрішньоутробного розвитку, після досягнення ними повноліття);

особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення ‒ категорія 2.

3. Одному із батьків дитини, потерпілої від Чорнобильської катастрофи з інвалідністю, або особі, яка їх замінює (п. 3 ч. 3 ст. 30 Закону № 796).

Особливості використання додаткової відпустки

“Чорнобильська” відпустка за своєю суттю є пільгою і компенсацією за шкоду, нанесену здоров’ю внаслідок Чорнобильської катастрофи. У зв’язку з цим вона має свої особливості:

- надається за календарний рік незалежно від часу, відпрацьованого працівником цього року в установі. Тому працівник має право на таку відпустку повної тривалості, відпрацювавши навіть один робочий день у поточному календарному році;

- має бути використана працівником протягом календарного року. Перенесення на наступний рік, накопичення за попередні роки не допускається;

- надається лише за одним місцем роботи протягом поточного календарного року;

- надається тільки за основним місцем роботи;

- надається понад щорічну відпустку (основну і додаткову) в зручний для працівника час;

- надається одразу тривалістю 16 календарних днів без поділу на частини;

- не може бути перенесена або подовжена з причин, зазначених у ст. 11 Закону України від 15.11.1996 №504/96-ВР “Про відпустки”, зокрема у разі хвороби працівника, що збіглася з такою відпусткою;

- є оплачуваною, розрахунок проводиться в загальному порядку відповідно до Порядку 100;

- не підлягає грошовій компенсації, якщо не була використана до дня звільнення.

Як оформити додаткову відпустку?

Працівник подає роботодавцю заяву та посвідчення, що підтверджує статус постраждалого.

Підприємство подає заяву та документи щодо розрахункових витрат, пов’язаних з виплатою компенсацій та допомоги певних видів, за затвердженою Мінсоцполітики формою, та реєстр отримувачів компенсаційних виплат і допомоги певних видів.

Усі документи необхідно подавати через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою спеціального сервісу.

