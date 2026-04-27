«Чернобыльский» отпуск: кому предоставляется и как оформить

«Чернобыльский» отпуск по своей сути является льготой и компенсацией за вред, причиненный здоровью вследствие Чернобыльской катастрофы.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Кировоградской области напомнило особенности предоставления и оплаты дополнительного оплачиваемого отпуска работающим гражданам, пострадавшим от последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Право на отпуска имеют граждане Украины, которые состоят в трудовых отношениях с предприятиями, учреждениями, организациями независимо от форм собственности, вида деятельности и отраслевой принадлежности, а также работают по трудовому договору у физического лица (ст. 2 Закона Украины от 15.11.1996 № 504/96-ВР «Об отпусках»).

Одним из видов отпусков являются другие дополнительные отпуска, предусмотренные законодательством (ч. 2 ст. 4 Закона «Об отпусках»). К таким относится и дополнительный отпуск пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, правом на который в I квартале 2026 года воспользовались 45 жителей Кировоградской области (получили выплаты на общую сумму почти 590 тыс. грн).

Право на получение дополнительного отпуска

Право на получение дополнительного отпуска с сохранением заработной платы сроком 14 рабочих дней (16 календарных дней) в год имеют граждане, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы, согласно Закону Украины от 28.02.1991 № 796-XII «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» (далее — Закон № 796).

Кому предоставляется дополнительный отпуск?

1. Лицам с инвалидностью из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы (статьи 10, 11 и часть третья статьи 12 Закона № 796), у которых установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, больным вследствие Чернобыльской катастрофы лучевой болезнью — категория 1;

2. Участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, которые работали в зоне отчуждения (п. 1 ст. 21 Закона № 796):

с момента аварии до 1 июля 1986 года — независимо от количества рабочих дней;

с 1 июля 1986 года по 31 декабря 1986 года — не менее 5 календарных дней;

в 1987 году — не менее 14 календарных дней, а также пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы;

эвакуированным в 1986 году из зоны отчуждения (в том числе лицам, которые на момент эвакуации находились в состоянии внутриутробного развития, после достижения ими совершеннолетия);

лицам, которые постоянно проживали в зоне безусловного (обязательного) отселения с момента аварии до принятия постановления об отселении — категория 2.

3. Одному из родителей ребенка, пострадавшего вследствие Чернобыльской катастрофы с инвалидностью, или лицу, которое его заменяет (п. 3 ч. 3 ст. 30 Закона № 796).

Особенности использования дополнительного отпуска

«Чернобыльский» отпуск по своей сути является льготой и компенсацией за вред, причиненный здоровью вследствие Чернобыльской катастрофы. В связи с этим он имеет свои особенности:

предоставляется за календарный год независимо от времени, отработанного работником в этом году в учреждении. Поэтому работник имеет право на такой отпуск полной продолжительности, отработав даже один рабочий день в текущем календарном году;

должен быть использован работником в течение календарного года. Перенос на следующий год, накопление за предыдущие годы не допускается;

предоставляется только по одному месту работы в течение текущего календарного года;

предоставляется только по основному месту работы;

предоставляется сверх ежегодного отпуска (основного и дополнительного) в удобное для работника время;

предоставляется сразу продолжительностью 16 календарных дней без разделения на части;

не может быть перенесен или продлен по причинам, указанным в ст. 11 Закона Украины «Об отпусках», в частности в случае болезни работника, совпавшей с таким отпуском;

является оплачиваемым, расчет производится в общем порядке в соответствии с Порядком 100;

не подлежит денежной компенсации, если не был использован до дня увольнения.

Как оформить дополнительный отпуск?

Работник подает работодателю заявление и удостоверение, подтверждающее статус пострадавшего.

Предприятие подает заявление и документы относительно расчетных расходов, связанных с выплатой компенсаций и помощи определенных видов, по утвержденной Минсоцполитики форме, а также реестр получателей компенсационных выплат и помощи определенных видов.

Все документы необходимо подавать через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью специального сервиса.

