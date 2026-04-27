  1. Суспільство

Які іграшки будуть у Хеппі Міл у McDonald’s із «Дивні дива» — список

11:22, 27 квітня 2026
Оприлюднили список іграшок, які будуть у Хеппі Мілі із «Дивні дива».
Фото: netflix.com
У четвер, 30 квітня, в Україні готують новий тематичний Хеппі Міл у стилі «Дивних див». Колаборація McDonald’s і Netflix прив’язана до анімаційного спін-офу Stranger Things: Tales From ’85

Для фанатів «Дивних див» це не просто нова іграшка в меню, а маленький колекційний привід знову повернутися в атмосферу Гокінса.

Що відомо про новий Хеппі Міл із «Дивні дива»

Спеціальний Хеппі Міл буде оформлений у стилі Stranger Things: Tales From ’85. Усередині мають бути:

  • Спеціальна коробка Happy Meal, оформлену в стилі Stranger Things: Tales From ‘85
  • Одна з 12 (залежно від ринку) колекційних іграшок персонажів
  • Активіті-бук Stranger Things
  • QR-код, який відкриває цифровий досвід та інтерактивну гру, де фанати допомагають врятувати Гокінс (і McDonald’s) від монстрів

 Де та коли запускають Happy Meal Stranger Things: Tales From ‘85

28 квітня: Канада, Бразилія, Аргентина, Мексика, Колумбія, Панама, Перу, Словенія

29 квітня: Уругвай, Бельгія

30 квітня: Венесуела, Сінгапур, Чилі, Сальвадор, Еквадор, Гватемала, Гондурас, Нікарагуа, Парагвай, Чехія, Словаччина, Україна

1 травня: Норвегія, Азербайджан, Болгарія, Хорватія, Фінляндія, Угорщина, Молдова, Румунія, Сербія, Туреччина, Гонконг, Індонезія, Естонія, Латвія, Литва, Тайвань

1 травня – 28 травня: Гонконг, Індонезія, Естонія, Латвія, Литва

Травень: Кіпр

5 травня: США, Пуерто-Рико, Іспанія, Франція, Карибські острови (Аруба, Кюрасао, Домініканська Республіка, Сент-Мартен, Тринідад і Багами), Коста-Рика

6 травня: Польща

7 травня: Австрія, Австралія, Нідерланди, Німеччина, Фіджі, Нова Зеландія, Ізраїль, Швеція, Швейцарія

8 травня: Португалія, Таїланд

9 травня: Греція, Мальта

11 травня: Фінляндія

12 травня: Данія

13 травня: Марокко

15 травня: Італія

22 травня: Філіппіни

1 червня: Індія

27 серпня: Корея

Як виглядають іграшки у Хеппі Міл із «Дивні дива»

