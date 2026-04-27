  1. Общество

Какие игрушки будут в Хэппи Мил в McDonald’s с «Очень странные дела» — список

11:22, 27 апреля 2026
Опубликовали список игрушек, которые будут в Хэппи Миле с «Очень странные дела».
Фото: netflix.com
В четверг, 30 апреля, в Украине готовят новый тематический Хэппи Мил в стиле «Очень странных дел». Коллаборация McDonald’s и Netflix привязана к анимационному спин-оффу Stranger Things: Tales From ’85.

Для фанатов «Очень странных дел» это не просто новая игрушка в меню, а маленький коллекционный повод снова вернуться в атмосферу Хокинса.

Что известно о новом Хэппи Миле с «Очень странные дела»

Специальный Хэппи Мил будет оформлен в стиле Stranger Things: Tales From ’85. Внутри должны быть:

  • Специальная коробка Happy Meal, оформленная в стиле Stranger Things: Tales From ’85
  • Одна из 12 (в зависимости от рынка) коллекционных игрушек персонажей
  • Активити-бук Stranger Things
  • QR-код, который открывает цифровой опыт и интерактивную игру, где фанаты помогают спасти Хокинс (и McDonald’s) от монстров

 Где и когда запускают Happy Meal Stranger Things: Tales From ’85

28 апреля: Канада, Бразилия, Аргентина, Мексика, Колумбия, Панама, Перу, Словения

29 апреля: Уругвай, Бельгия

30 апреля: Венесуэла, Сингапур, Чили, Сальвадор, Эквадор, Гватемала, Гондурас, Никарагуа, Парагвай, Чехия, Словакия, Украина

1 мая: Норвегия, Азербайджан, Болгария, Хорватия, Финляндия, Венгрия, Молдова, Румыния, Сербия, Турция, Гонконг, Индонезия, Эстония, Латвия, Литва, Тайвань

1 мая – 28 мая: Гонконг, Индонезия, Эстония, Латвия, Литва

Май: Кипр

5 мая: США, Пуэрто-Рико, Испания, Франция, Карибские острова (Аруба, Кюрасао, Доминиканская Республика, Сен-Мартен, Тринидад и Багамы), Коста-Рика

6 мая: Польша

7 мая: Австрия, Австралия, Нидерланды, Германия, Фиджи, Новая Зеландия, Израиль, Швеция, Швейцария

8 мая: Португалия, Таиланд

9 мая: Греция, Мальта

11 мая: Финляндия

12 мая: Дания

13 мая: Марокко

15 мая: Италия

22 мая: Филиппины

1 июня: Индия

27 августа: Корея

Как выглядят игрушки в Хэппи Мил из «Очень странные дела»

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Комитет Рады собирается для рассмотрения законопроекта о возобновлении конкурсов на государственную службу

Конкурсы на государственную службу будут возобновлять согласно установленному графику.

ВС разъяснил, когда хозяйственный суд может отменять аресты по делам о банкротстве

Хозяйственный суд может отменять обременения, наложенные судами других юрисдикций, если они направлены на защиту частных интересов третьих лиц.

Арбитраж и право на справедливый суд: позиция ЕСПЛ

ЕСПЧ подтвердил, что отказ от права на обращение в суд допустим, если он является чётким и добровольным.

Верховный Суд объяснил, когда истец платит за адвоката ответчика

ВС разъяснил, что оставление иска без рассмотрения может обернуться компенсацией расходов, если действия истца были необоснованными.

ВСП поддержал отчет ГСА о деятельности администрации за 2025 год и признал работу учреждения удовлетворительной

ГСА отчиталась перед ВСП о своей деятельности за 2025 год: сколько сэкономили и сколько недополучили.

