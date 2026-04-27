Какие игрушки будут в Хэппи Мил в McDonald’s с «Очень странные дела» — список
В четверг, 30 апреля, в Украине готовят новый тематический Хэппи Мил в стиле «Очень странных дел». Коллаборация McDonald’s и Netflix привязана к анимационному спин-оффу Stranger Things: Tales From ’85.
Для фанатов «Очень странных дел» это не просто новая игрушка в меню, а маленький коллекционный повод снова вернуться в атмосферу Хокинса.
Что известно о новом Хэппи Миле с «Очень странные дела»
Специальный Хэппи Мил будет оформлен в стиле Stranger Things: Tales From ’85. Внутри должны быть:
- Специальная коробка Happy Meal, оформленная в стиле Stranger Things: Tales From ’85
- Одна из 12 (в зависимости от рынка) коллекционных игрушек персонажей
- Активити-бук Stranger Things
- QR-код, который открывает цифровой опыт и интерактивную игру, где фанаты помогают спасти Хокинс (и McDonald’s) от монстров
Где и когда запускают Happy Meal Stranger Things: Tales From ’85
28 апреля: Канада, Бразилия, Аргентина, Мексика, Колумбия, Панама, Перу, Словения
29 апреля: Уругвай, Бельгия
30 апреля: Венесуэла, Сингапур, Чили, Сальвадор, Эквадор, Гватемала, Гондурас, Никарагуа, Парагвай, Чехия, Словакия, Украина
1 мая: Норвегия, Азербайджан, Болгария, Хорватия, Финляндия, Венгрия, Молдова, Румыния, Сербия, Турция, Гонконг, Индонезия, Эстония, Латвия, Литва, Тайвань
1 мая – 28 мая: Гонконг, Индонезия, Эстония, Латвия, Литва
Май: Кипр
5 мая: США, Пуэрто-Рико, Испания, Франция, Карибские острова (Аруба, Кюрасао, Доминиканская Республика, Сен-Мартен, Тринидад и Багамы), Коста-Рика
6 мая: Польша
7 мая: Австрия, Австралия, Нидерланды, Германия, Фиджи, Новая Зеландия, Израиль, Швеция, Швейцария
8 мая: Португалия, Таиланд
9 мая: Греция, Мальта
11 мая: Финляндия
12 мая: Дания
13 мая: Марокко
15 мая: Италия
22 мая: Филиппины
1 июня: Индия
27 августа: Корея
