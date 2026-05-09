  1. Суспільство

Україну накриють зливи та грози: якою буде погода 10 травня

20:58, 9 травня 2026
В Україні 10 травня очікуються дощі та грози, на південному сході — до +26 градусів.
Фото: meteo.gov.ua
Український гідрометеорологічний центр оприлюднив прогноз погоди на суботу, 10 травня.

За прогнозом синоптиків, в Україні буде хмарно з проясненнями. У більшості регіонів очікуються помірні дощі, а вдень у центральних областях, а також у Київській та Сумській областях місцями прогнозуються значні опади. Подекуди можливі грози.

Водночас на крайньому заході країни, а також вночі на сході та південному сході опадів не передбачається.

Вітер буде переважно північно-західний, на півдні та сході — південний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 10-15° тепла, на крайньому заході — 5-10°. Вдень стовпчики термометрів покажуть 13-18°, а у східних та південно-східних регіонах повітря прогріється до 21-26°.

У Київській області та столиці також прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вдень місцями по області можливі значні дощі.

У регіоні вітер буде північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі становитиме 10-15°, вдень — 13-18°. У Києві вночі та вдень очікується 13-15° тепла.

прогноз погоди

