Украину накроют ливни и грозы: какой будет погода 10 мая

В Украине 10 мая ожидаются дожди и грозы, на юго-востоке — до +26 градусов.

Украинский гидрометеорологический центр обнародовал прогноз погоды на субботу, 10 мая.

По прогнозу синоптиков, в Украине будет облачно с прояснениями. В большинстве регионов ожидаются умеренные дожди, а днем в центральных областях, а также в Киевской и Сумской областях местами прогнозируются значительные осадки. Местами возможны грозы.

В то же время на крайнем западе страны, а также ночью на востоке и юго-востоке осадков не ожидается.

Ветер будет преимущественно северо-западный, на юге и востоке — южный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит 10-15° тепла, на крайнем западе — 5-10°. Днем столбики термометров покажут 13-18°, а в восточных и юго-восточных регионах воздух прогреется до 21-26°.

В Киевской области и столице также прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Днем местами по области возможны значительные дожди.

В регионе ветер будет северо-западный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью составит 10-15°, днем — 13-18°. В Киеве ночью и днем ожидается 13-15° тепла.

