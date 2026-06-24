Пенсіонери можуть перейти з одного виду пенсії на інший: як це зробити

ПФУ пояснив порядок переходу з одного виду пенсії на інший.

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Пенсійний фонд України роз’яснив, як відбувається перехід між різними видами пенсій — за віком, за вислугу років, по інвалідності або у зв’язку з втратою годувальника.

У ПФУ зазначають, що за наявності права на кілька видів пенсій призначається лише одна — за вибором особи.

Перехід з одного виду пенсії на інший, зокрема з пенсії за вислугу років на пенсію за віком, здійснюється виключно за заявою пенсіонера.

Подати відповідну заяву можна як особисто через сервісний центр територіального органу Пенсійного фонду України, так і онлайн — через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Зміна виду пенсії відбувається у разі наявності відповідного права та оформлення необхідної заяви.

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