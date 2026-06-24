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Пенсионеры могут перейти с одного вида пенсии на другой: как это сделать

19:55, 24 июня 2026
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ПФУ объяснил порядок перехода с одного вида пенсии на другой.
Пенсионеры могут перейти с одного вида пенсии на другой: как это сделать
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Пенсионный фонд Украины разъяснил, как происходит переход между различными видами пенсий — по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности или в связи с потерей кормильца.

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В ПФУ отмечают, что при наличии права на несколько видов пенсий назначается только одна — по выбору лица.

Переход с одного вида пенсии на другой, в частности с пенсии за выслугу лет на пенсию по возрасту, осуществляется исключительно по заявлению пенсионера.

Подать соответствующее заявление можно как лично через сервисный центр территориального органа Пенсионного фонда Украины, так и онлайн — через веб-портал электронных услуг ПФУ.

Изменение вида пенсии происходит при наличии соответствующего права и оформления необходимого заявления.

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