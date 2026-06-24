Несмотря на наличие троих детей, положительные характеристики и отсутствие судимостей, Верховный Суд не нашел оснований смягчить наказание за неявку за боевой повесткой.

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Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного уголовного суда рассмотрел кассационную жалобу стороны защиты на приговор по статье 336 УК Украины об уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации. Суд пришел к выводу об отсутствии оснований для назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено законом, а также для освобождения осужденного от отбывания наказания с испытанием, и оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций.

Фабула дела

Военнообязанный прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к военной службе. Оснований для отсрочки от призыва во время мобилизации он не имел.

Мужчина получил боевую повестку о явке в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для дальнейшего направления в Национальную академию сухопутных войск во Львове на курсы переподготовки и повышения квалификации.

В назначенное время в территориальный центр комплектования он не прибыл и без уважительных причин проигнорировал требования повестки. Суды пришли к выводу, что такими действиями он умышленно уклонился от призыва на военную службу во время мобилизации в особый период, чем совершил уголовное правонарушение, предусмотренное статьей 336 Уголовного кодекса Украины.

Решения судов первой и апелляционной инстанций

Обуховский районный суд Киевской области признал мужчину виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Назначая наказание, суд учел, что обвиняемый ранее не судим, официально трудоустроен, имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей и положительно характеризуется. Смягчающим обстоятельством суд признал активное содействие раскрытию уголовного правонарушения. Обстоятельств, отягчающих наказание, установлено не было.

Вместе с тем суд подчеркнул, что преступление совершено в условиях военного положения и всеобщей мобилизации, а обвиняемый без законных оснований для отсрочки сознательно проигнорировал свой конституционный долг по защите государства. Учитывая это, суд назначил минимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи 336 УК Украины.

Киевский апелляционный суд согласился с такими выводами и оставил приговор без изменений.

Позиция и выводы Верховного Суда

Верховный Суд по делу № 372/5738/24 не нашел оснований для удовлетворения кассационной жалобы стороны защиты и согласился с выводами судов предыдущих инстанций относительно назначенного наказания.

Суд отметил, что наказание в виде трех лет лишения свободы соответствует требованиям статей 50 и 65 УК Украины, является необходимым и достаточным для исправления осужденного и предупреждения новых уголовных правонарушений. При этом назначенный срок является минимальным, предусмотренным санкцией статьи 336 УК Украины.

Коллегия судей обратила внимание, что при назначении наказания суды учли данные о личности осужденного, в частности то, что он ранее не судим, официально работает, положительно характеризуется, имеет на иждивении двух малолетних детей, а также совершеннолетнего ребенка, который продолжает обучение. Также было учтено активное содействие раскрытию уголовного правонарушения как обстоятельство, смягчающее наказание. Вместе с тем обстоятельств, отягчающих наказание, судами установлено не было.

Относительно доводов защиты о наличии искреннего раскаяния Верховный Суд согласился с выводами предыдущих инстанций об отсутствии такого смягчающего обстоятельства. Суд напомнил правовую позицию Большой Палаты Верховного Суда, согласно которой искреннее раскаяние заключается не только в признании вины, но и в подлинном осуждении собственного поведения, стремлении устранить последствия совершенного и готовности нести ответственность за свои действия. Сам факт признания вины или согласие на рассмотрение производства в упрощенном порядке не свидетельствуют автоматически об искреннем раскаянии. В материалах дела не установлено обстоятельств, которые бы подтверждали принятие осужденным конкретных мер для устранения последствий совершенного уголовного правонарушения.

Также Верховный Суд отклонил доводы о возможности применения статьи 69 УК Украины относительно назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено законом. Коллегия судей подчеркнула, что применение этой нормы возможно только при наличии нескольких смягчающих обстоятельств, которые существенно снижают степень тяжести уголовного правонарушения. В данном деле судами установлено лишь одно такое обстоятельство — активное содействие раскрытию уголовного правонарушения, поэтому необходимые условия для применения статьи 69 УК Украины отсутствуют.

Относительно требований об освобождении от отбывания наказания с испытанием Верховный Суд отметил, что приведенные защитой обстоятельства, в частности отсутствие судимостей, наличие трех детей на иждивении, положительная характеристика, трудоустройство и отсутствие претензий относительно причиненного вреда, были учтены судами при назначении минимального наказания в пределах санкции статьи 336 УК Украины. Вместе с тем эти обстоятельства не свидетельствуют о возможности исправления лица без отбывания наказания.

Коллегия судей согласилась с выводами предыдущих инстанций о том, что в условиях военного положения и всеобщей мобилизации уклонение от призыва на военную службу представляет повышенную общественную опасность. Суд подчеркнул, что осужденный, будучи годным к военной службе и не имея законных оснований для отсрочки, сознательно проигнорировал свой конституционный долг по защите государства. При таких обстоятельствах применение статьи 75 УК Украины не соответствовало бы принципу законности и целям наказания.

В итоге Верховный Суд пришел к выводу, что назначение реального наказания в виде трех лет лишения свободы без применения статей 69 и 75 УК Украины является обоснованным, а оснований для изменения или отмены решений судов предыдущих инстанций нет.

Постановление вступает в законную силу с момента провозглашения, является окончательным и обжалованию не подлежит.

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