Верховный Суд подтвердил законность применения санкций к митрополиту Роменскому и Бурынскому Иосифу

БП ВС согласилась с выводами Кассационного административного суда в составе Верховного Суда о правомерности применения к истцу санкций.

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Большая Палата Верховного Суда 23 июня приняла решение по делу об обжаловании Указов Президента Украины в части наложения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) на управляющего Роменской епархией УПЦ МП, митрополита Роменского и Бурынского Иосифа.

Большая Палата Верховного Суда согласилась с выводами Кассационного административного суда в составе Верховного Суда о правомерности применения к истцу санкций в связи с оправданием им вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, публичной глорификацией лиц, осуществлявших вооруженную агрессию против Украины, одобрением действий Российской Федерации и ее вооруженных сил, а также действиями истца, создающими угрозу религиозного раскола в обществе.

Согласившись с выводом КАС ВС об отказе в удовлетворении иска, Большая Палата Верховного Суда одновременно уточнила и дополнила мотивировку его решения с учетом стандартов судебного пересмотра в данной категории дел.

Постановление Большой Палаты Верховного Суда от 23 июня 2026 года по делу № 990/109/23 в настоящее время не опубликовано в ЕГРСР.

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