Прохожая оперелась на автомобиль и якобы оставила вмятину на сумму 29 тысяч грн: добился ли владелец автомобиля компенсации

Владелец Toyota Prius утверждал, что женщина оставила вмятину на капоте, однако суды не нашли достаточных доказательств её вины и оставили иск без удовлетворения.

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Владелец автомобиля Toyota Prius обратился в суд с требованием возместить имущественный ущерб, утверждая, что в Шепетовке прохожая повредила капот его автомобиля, когда оперелась на него.

По словам истца, возле автостоянки он увидел незнакомую женщину, которая опиралась рукой на его припаркованный автомобиль. После этого он обнаружил на капоте свежую вмятину с поврежденным лакокрасочным покрытием, которой ранее, по его словам, не было. Сумму восстановительного ремонта он оценил в 29 763 грн и просил взыскать ее с ответчицы.

Шепетовский городской районный суд Хмельницкой области в удовлетворении иска отказал.

Истец подал апелляционную жалобу с просьбой отменить это решение и удовлетворить иск. Он считал, что местный суд ненадлежащим образом оценил доказательства по делу, в частности материалы проверки полиции, в которых ответчица подтвердила, что опиралась на его автомобиль.

Апелляционный суд по делу № 688/3782/25 обратил внимание на то, что для возмещения ущерба по статье 1166 Гражданского кодекса Украины истец должен доказать все элементы: наличие ущерба, противоправность поведения ответчика, причинно-следственную связь между таким поведением и причиненным ущербом, а также вину причинителя ущерба.

Коллегия судей отметила, что обстоятельства повреждения автомобиля не могут подтверждаться исключительно показаниями истца, который не был допрошен в судебном заседании в качестве свидетеля. При этом она указала, что ответчица опровергла факт причинения каких-либо повреждений. Правоохранителям она объяснила, что проходила мимо автомобиля Toyota Prius и лишь коснулась его кончиками пальцев.

Суд учел, что, согласно заключению эксперта, не исключается возможность образования вмятины с повреждением лакокрасочного покрытия на автомобиле в результате опоры рукой на капот. Однако указал, что в отсутствие объективных доказательств неправомерного поведения ответчицы и того, что повреждение автомобиля причинила именно она, этот вывод не является достаточным доказательством ее ответственности.

Таким образом, апелляционный суд согласился с выводом суда первой инстанции: истец не доказал наличие в действиях ответчицы состава гражданского правонарушения и того, что повреждение автомобиля стало следствием именно ее действий. Поэтому он оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение местного суда — без изменений.

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