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Прохожая оперелась на автомобиль и якобы оставила вмятину на сумму 29 тысяч грн: добился ли владелец автомобиля компенсации

19:40, 24 июня 2026
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Владелец Toyota Prius утверждал, что женщина оставила вмятину на капоте, однако суды не нашли достаточных доказательств её вины и оставили иск без удовлетворения.
Прохожая оперелась на автомобиль и якобы оставила вмятину на сумму 29 тысяч грн: добился ли владелец автомобиля компенсации
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Владелец автомобиля Toyota Prius обратился в суд с требованием возместить имущественный ущерб, утверждая, что в Шепетовке прохожая повредила капот его автомобиля, когда оперелась на него.

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По словам истца, возле автостоянки он увидел незнакомую женщину, которая опиралась рукой на его припаркованный автомобиль. После этого он обнаружил на капоте свежую вмятину с поврежденным лакокрасочным покрытием, которой ранее, по его словам, не было. Сумму восстановительного ремонта он оценил в 29 763 грн и просил взыскать ее с ответчицы.

Шепетовский городской районный суд Хмельницкой области в удовлетворении иска отказал.

Истец подал апелляционную жалобу с просьбой отменить это решение и удовлетворить иск. Он считал, что местный суд ненадлежащим образом оценил доказательства по делу, в частности материалы проверки полиции, в которых ответчица подтвердила, что опиралась на его автомобиль.

Апелляционный суд по делу № 688/3782/25 обратил внимание на то, что для возмещения ущерба по статье 1166 Гражданского кодекса Украины истец должен доказать все элементы: наличие ущерба, противоправность поведения ответчика, причинно-следственную связь между таким поведением и причиненным ущербом, а также вину причинителя ущерба.

Коллегия судей отметила, что обстоятельства повреждения автомобиля не могут подтверждаться исключительно показаниями истца, который не был допрошен в судебном заседании в качестве свидетеля. При этом она указала, что ответчица опровергла факт причинения каких-либо повреждений. Правоохранителям она объяснила, что проходила мимо автомобиля Toyota Prius и лишь коснулась его кончиками пальцев.

Суд учел, что, согласно заключению эксперта, не исключается возможность образования вмятины с повреждением лакокрасочного покрытия на автомобиле в результате опоры рукой на капот. Однако указал, что в отсутствие объективных доказательств неправомерного поведения ответчицы и того, что повреждение автомобиля причинила именно она, этот вывод не является достаточным доказательством ее ответственности.

Таким образом, апелляционный суд согласился с выводом суда первой инстанции: истец не доказал наличие в действиях ответчицы состава гражданского правонарушения и того, что повреждение автомобиля стало следствием именно ее действий. Поэтому он оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение местного суда — без изменений.

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