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Киев вводит сезонные ограничения для грузовиков: кого и когда не будут пропускать

09:06, 25 июня 2026
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Ограничения будут действовать в дни с повышенной температурой воздуха.
Киев вводит сезонные ограничения для грузовиков: кого и когда не будут пропускать
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В периоды, когда температура воздуха будет превышать +28ºС, в Киеве будут ограничивать движение тяжеловесного транспорта. Об этом напомнили в КГГА.

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Речь идет о грузовых транспортных средствах общей массой свыше 24 тонн и нагрузкой на ось свыше 7 тонн. Ограничения будут применяться на всех въездах в столицу.

Такие меры вводятся во время прогнозируемой жары с целью защиты дорожного покрытия от возможных повреждений. Они действуют в соответствии с распоряжением КГГА от 07.07.2012 № 1173 «Об ограничении движения тяжеловесного автотранспорта на улицах и дорогах города Киева в связи с повышением температуры воздуха».

Контроль за соблюдением установленных ограничений будет осуществлять Управление патрульной полиции в городе Киеве.

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Киев КГГА транспорт

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