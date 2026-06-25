Київ вводить сезонні обмеження для фур: кого та коли не пропускатимуть

Обмеження діятимуть у дні з підвищеною температурою повітря.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У періоди, коли температура повітря перевищуватиме +28ºС, у Києві обмежуватимуть рух великовагового транспорту. Про це нагадали в КМДА.

Йдеться про вантажні транспортні засоби загальною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн. Обмеження застосовуватимуться на всіх в’їздах до столиці.

Такі заходи впроваджуються під час прогнозованої спеки з метою захисту дорожнього покриття від можливих пошкоджень. Вони діють відповідно до розпорядження КМДА від 07.07.2012 № 1173 «Про обмеження руху великовагового автотранспорту на вулицях і дорогах міста Києва у зв’язку з підвищенням температури повітря».

Контроль за дотриманням встановлених обмежень здійснюватиме Управління патрульної поліції у місті Києві.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.