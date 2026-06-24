Мобілізований 18 днів був без зв’язку з рідними та з переломом ребер: ДБР розслідує можливі порушення у Миколаївському ТЦК

Слідчі ДБР перевіряють можливі порушення у Миколаївському ТЦК після виявлення мобілізованого з переломом ребер, який майже три тижні не контактував із рідними.

фото: ДБР

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Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактами можливих порушень прав громадян у Миколаївському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Перевірка проводилася за участю представників Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Як повідомили у ДБР, під час візиту до обласного збірного пункту слідчі опитали мобілізованих щодо умов перебування та можливих порушень їхніх прав.

У ході перевірки встановлено, що один із мобілізованих не мав зв’язку з рідними протягом 18 днів. Також з’ясувалося, що чоловік перебував у збірному пункті з тілесними ушкодженнями — переломом ребер.

За словами самого мобілізованого, травми він отримав від правоохоронців під час проведення мобілізаційних заходів.

За цими фактами ДБР відкрило кримінальне провадження за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) та ч. 1 ст. 122 КК України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Наразі слідчі встановлюють усі обставини події та перевіряють інформацію про можливі протиправні дії. Після завершення необхідних слідчих дій буде надано правову оцінку діям осіб, які можуть бути причетними до можливих правопорушень.

Як писала «Судово-юридична газета», Омбудсман Дмитро Лубінець заявив про виявлені системні порушення прав людини у збірному пункті Миколаївського обласного ТЦК та СП, де, зокрема, чоловіки перебували без зв’язку до 18 днів та з травмами, отриманими під час мобілізаційних заходів.

За словами Лубінця, до нього звернувся брат чоловіка, який, імовірно, під час мобілізаційних заходів за участі працівників поліції отримав перелом ребер. Після цього родина майже три тижні не мала інформації про його місцеперебування та стан — зв’язок із ним був відсутній протягом 18 днів.

Після прибуття представників Уповноваженого до збірного пункту Миколаївського обласного ТЦК та СП, за його інформацією, було встановлено низку фактів, які можуть свідчити про порушення прав людини.

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