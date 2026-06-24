Мобилизированный 18 дней был без связи с родными и переломом ребер: ГБР расследует возможные нарушения в Николаевском ТЦК

Следователи ГБР проверяют возможные нарушения в Николаевском ТЦК после обнаружения мобилизованного с переломом ребер, почти три недели не контактировавшего с родными.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по фактам возможных нарушений прав граждан в Николаевском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Проверка проводилась при участии представителей Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Как сообщили в ГБР, во время визита в областной сборный пункт следователи опросили мобилизованных относительно условий пребывания и возможных нарушений их прав.

В ходе проверки установлено, что один из мобилизованных не имел связи с родственниками на протяжении 18 дней. Также выяснилось, что мужчина находился в сборном пункте с телесными повреждениями — переломом рёбер.

По словам самого мобилизованного, травмы он получил от правоохранителей во время проведения мобилизационных мероприятий.

По данным фактам ГБР открыло уголовное производство по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 122 УК Украины (умышленное средней тяжести телесное повреждение).

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и проверяют информацию о возможных противоправных действиях. После завершения необходимых следственных действий будет дана правовая оценка действиям лиц, которые могут быть причастны к возможным правонарушениям.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил о выявленных системных нарушениях прав человека в сборном пункте Николаевского областного ТЦК и СП, где, в частности, мужчины находились без связи до 18 дней и с травмами, полученными во время мобилизационных мероприятий.

По словам Лубинца, к нему обратился брат мужчины, который, предположительно, во время мобилизационных мероприятий при участии сотрудников полиции получил перелом рёбер. После этого семья почти три недели не имела информации о его местонахождении и состоянии — связь с ним отсутствовала в течение 18 дней.

После прибытия представителей Уполномоченного в сборный пункт Николаевского областного ТЦК и СП, по его информации, был установлен ряд фактов, которые могут свидетельствовать о нарушении прав человека.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.