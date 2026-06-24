Перехожа сперлася на авто і нібито зробила вм’ятину на 29 тисяч грн: чи домігся власник авто компенсації

Власник Toyota Prius стверджував, що жінка залишила вм’ятину на капоті, однак суди не знайшли достатніх доказів її вини та залишили позов без задоволення.

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Власник автомобіля Toyota Prius звернувся до суду з вимогою відшкодувати майнову шкоду, стверджуючи, що у Шепетівці перехожа пошкодила капот його авто, коли сперлася на нього.

За словами позивача, біля автостоянки він побачив незнайому жінку, яка спиралася рукою на його припаркований автомобіль. Після цього він виявив на капоті свіжу вм’ятину з пошкодженим лакофарбовим покриттям, якої раніше, за його словами, не було. Суму відновлювального ремонту він оцінив у 29 763 грн і просив стягнути її з відповідачки.

Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області у задоволенні позову відмовив.

Позивач подав апеляційну скаргу з проханням скасувати це рішення та задовольнити позов. Він вважав, що місцевий суд неналежно оцінив докази у справі, зокрема матеріали перевірки поліції, в яких відповідачка підтвердила, що спиралася на його автомобіль.

Апеляційний суд у справі № 688/3782/25 звернув увагу, що для відшкодування шкоди за статтею 1166 Цивільного кодексу України позивач має довести усі елементи: наявність шкоди, протиправність поведінки відповідача, причинний зв’язок між такою поведінкою і завданою шкодою, а також вину заподіювача шкоди.

Колегія суддів зазначила, що обставини пошкодження автомобіля не можуть підтверджуватися лише поясненнями позивача, який не був допитаний у судовому засіданні як свідок. При цьому зауважила, що відповідачка заперечила факт заподіяння будь-яких пошкоджень. Правоохоронцям вона пояснила, що проходила повз автомобіль Toyota Prius і лише торкнулася його кінчиками пальців.

Суд врахував, що за висновком експерта не виключається можливість утворення вм’ятини з пошкодженням лакофарбового покриття на автомобілі внаслідок опори рукою на капот. Проте вказав, що за відсутності об’єктивних доказів неправомірної поведінки відповідачки та того, що пошкодження автомобіля заподіяла саме вона, цей висновок не є достатнім доказом її відповідальності.

Відтак апеляційний суд погодився з висновком суду першої інстанції: позивач не довів наявності в діях відповідачки складу цивільного правопорушення та того, що пошкодження автомобіля стало наслідком саме її дій. Тому залишив апеляційну скаргу без задоволення, а рішення місцевого суду – без змін.

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