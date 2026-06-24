  1. Судова практика
  2. / В Україні

Перехожа сперлася на авто і нібито зробила вм’ятину на 29 тисяч грн: чи домігся власник авто компенсації

19:40, 24 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Власник Toyota Prius стверджував, що жінка залишила вм’ятину на капоті, однак суди не знайшли достатніх доказів її вини та залишили позов без задоволення.
Перехожа сперлася на авто і нібито зробила вм’ятину на 29 тисяч грн: чи домігся власник авто компенсації
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Власник автомобіля Toyota Prius звернувся до суду з вимогою відшкодувати майнову шкоду, стверджуючи, що у Шепетівці перехожа пошкодила капот його авто, коли сперлася на нього.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За словами позивача, біля автостоянки він побачив незнайому жінку, яка спиралася рукою на його припаркований автомобіль. Після цього він виявив на капоті свіжу вм’ятину з пошкодженим лакофарбовим покриттям, якої раніше, за його словами, не було. Суму відновлювального ремонту він оцінив у 29 763 грн і просив стягнути її з відповідачки.

Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області у задоволенні позову відмовив.

Позивач подав апеляційну скаргу з проханням скасувати це рішення та задовольнити позов. Він вважав, що місцевий суд неналежно оцінив докази у справі, зокрема матеріали перевірки поліції, в яких відповідачка підтвердила, що спиралася на його автомобіль.

Апеляційний суд у справі № 688/3782/25 звернув увагу, що для відшкодування шкоди за статтею 1166 Цивільного кодексу України позивач має довести усі елементи: наявність шкоди, протиправність поведінки відповідача, причинний зв’язок між такою поведінкою і завданою шкодою, а також вину заподіювача шкоди.

Колегія суддів зазначила, що обставини пошкодження автомобіля не можуть підтверджуватися лише поясненнями позивача, який не був допитаний у судовому засіданні як свідок. При цьому зауважила, що відповідачка заперечила факт заподіяння будь-яких пошкоджень. Правоохоронцям вона пояснила, що проходила повз автомобіль Toyota Prius і лише торкнулася його кінчиками пальців.

Суд врахував, що за висновком експерта не виключається можливість утворення вм’ятини з пошкодженням лакофарбового покриття на автомобілі внаслідок опори рукою на капот. Проте вказав, що за відсутності об’єктивних доказів неправомірної поведінки відповідачки та того, що пошкодження автомобіля заподіяла саме вона, цей висновок не є достатнім доказом її відповідальності.

Відтак апеляційний суд погодився з висновком суду першої інстанції: позивач не довів наявності в діях відповідачки складу цивільного правопорушення та того, що пошкодження автомобіля стало наслідком саме її дій. Тому залишив апеляційну скаргу без задоволення, а рішення місцевого суду – без змін.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд компенсація авто транспорт

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Помилка в документах для «єВідновлення» може коштувати житлового сертифіката: розбір реальних прецедентів

Під час подання заяв на компенсацію за програмою «єВідновлення» громадяни нерідко припускаються помилок, які призводять до відмов у виплатах або стають підставою для тривалих судових спорів.

ВККС рекомендує ВРП призначити Діну Стельмах суддею Кам’янець-Подільського міськрайонного суду

ВККС підтримала кандидатуру Діни Стельмах на посаду судді у Хмельницькій області.

Дайджест судової практики після скасування ГК: як змінюється господарське право у 2026 році

Розбираємось, чому неможливо стягнути штраф з представництва іноземної фірми, та яким строком обмежений період нарахування штрафних санкцій.

ВП ВС відступила від позиції 2016 року щодо статті 69-1 КК: щирого каяття недостатньо

ВП ВС роз’яснила, що для застосування спеціальних правил призначення покарання, передбачених статтею 69-1 КК України, недостатньо лише щирого каяття та визнання вини.

Чи відповідає Конституції конкурс на Генпрокурора: запропонована модель не має аналогів у більшості країн ЄС

Аналіз європейської практики доводить, що незалежно від обраної моделі призначення генерального прокурора, визначальним фактором її ефективності є наявність надійних процедурних гарантій захисту від політичного впливу.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]