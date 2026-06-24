Верховний Суд підтвердив законність застосування санкцій до митрополита Роменського і Буринського Іосифа

ВП ВС погодилася з висновками Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду про правомірність застосування до позивача санкцій.

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Велика Палата Верховного Суду 23 червня ухвалила рішення у справі про оскарження Указів Президента України в частині накладення персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) на керуючого Роменською єпархією УПЦ МП, митрополита Роменського і Буринського Іосифа.

Велика Палата Верховного Суду погодилася з висновками Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду про правомірність застосування до позивача санкцій у зв’язку з виправдовуванням ним збройної агресії російської федерації проти України, публічною глорифікацією осіб, які здійснювали збройну агресію проти України, схваленням дій російської федерації та її збройних сил, а також діями позивача, які створюють загрозу релігійного розколу в суспільстві.

Погодившись із висновком КАС ВС про відмову в задоволенні позову, Велика Палата Верховного Суду водночас уточнила та доповнила мотивування його рішення з урахуванням стандартів судового перегляду в цій категорії справ.

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 23 червня 2026 року у справі № 990/109/23 наразі не оприлюднена в ЄДРСР.

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