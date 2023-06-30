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На обмілілому березі заповідника «Хортиця» знайшли човен, якому не менше 300 років: фото

23:03, 30 червня 2023
На раніше затопленій ділянці берега заповідника «Хортиця» було виявлено унікальну знахідку - старовинний човен-моноксил, виготовлений із суцільного стовбура деревини.
На обмілілому березі заповідника «Хортиця» знайшли човен, якому не менше 300 років: фото
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На раніше затопленій ділянці берега Національного заповідника «Хортиця» виявлено старовинний човен-моноксил, якому щонайменше 300 років. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

«Наслідки катастрофи підриву росіянами Каховської ГЕС позначилися на багатьох сферах. Унаслідок падіння рівня води в Дніпрі під загрозою знищення опинилися численні пам'ятки історії та археології, які перебували на затоплених ділянках. Тому ми мали реагувати миттєво і з перших днів досліджувати території, які раніше були затоплені», - зазначив Ткаченко.

За його словами, на раніше затопленій ділянці берега Національного заповідника «Хортиця» було виявлено унікальну знахідку - старовинний човен-моноксил, виготовлений із суцільного стовбура деревини, ймовірно дуба, завдовжки майже 7 м.

«У минулому біля берегів о. Хортиця знаходили такі човни, пов'язані з давньоруським поселенням на острові X-XIV ст. За станом збереження деревини можна висловити припущення, що вік виявленого човна не менше 300 років. Але більш точне датування стане можливим після проведення радіовуглецевого аналізу. Наразі човен потребує термінових робіт із консервації та надалі реставрації, щоб стати музейним експонатом. Фахівці Заповідника вже працюють над цим. Міністерство зі свого боку всіляко сприятиме цій роботі», - зазначив міністр.

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Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
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