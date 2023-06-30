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На обмелелом берегу заповедника «Хортица» нашли лодку, которой не менее 300 лет: фото

23:03, 30 июня 2023
На ранее затопленном участке берега заповедника «Хортица» была обнаружена уникальная находка – старинная лодка-моноксил, изготовленная из сплошного ствола древесины.
На обмелелом берегу заповедника «Хортица» нашли лодку, которой не менее 300 лет: фото
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На ранее затопленном участке берега Национального заповедника «Хортица» обнаружена старинная лодка-моноксил, которой не менее 300 лет. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

«Последствия крушения подрыва россиянами Каховской ГЭС сказались на многих сферах. В результате падения уровня воды в Днепре под угрозой уничтожения оказались многочисленные памятники истории и археологии, которые находились на затопленных участках. Поэтому мы должны реагировать мгновенно и с первых дней исследовать территории, которые раньше были затоплены», - отметил Ткаченко.

По его словам, на ранее затопленном участке берега Национального заповедника «Хортица» была обнаружена уникальная находка - старинная лодка-моноксил, изготовленная из сплошного ствола древесины, вероятно дуба, длиной почти 7 м.

«В прошлом у берегов о. Хортица находили такие лодки, связанные с древнерусским поселением на острове X-XIV вв. По состоянию хранения древесины можно предположить, что возраст обнаруженной лодки не менее 300 лет. Но более точная датировка станет возможной после проведения радиоуглеродного анализа. Теперь лодка нуждается в срочных работах по консервации и в дальнейшем реставрации, чтобы стать музейным экспонатом. Специалисты Заповедника уже работают над этим. Министерство со своей стороны будет всячески способствовать этой работе», - отметил министр.

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