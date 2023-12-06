В центрі Одеси обвалився житловий будинок, фото

Впали три поверхи будинку в центрі Одеси.

Джерело фото: ДСНС

У центрі Одеси на вулиці Базарна стався обвал житлового будинку. Інцидент трапився з третім під'їздом аварійного будинку, який зазнав руйнування на висоті від першого до третього поверху. Про це повідомили в ДСНС.

Внаслідок обвалу, команда пожежних розпочала аварійно-рятувальні операції та провела обстеження підвальних приміщень на наявність людей.

На щастя, унаслідок обвалу ніхто не постраждав та не загинув.

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