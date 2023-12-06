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Водій міжнародних перевезень не міг працевлаштуватися в Україні і сплачувати аліменти на утримання дітей, — ВС залишив в силі вирок суду

Чоловік посилався на обмеження права виїзду за межі України.

Верховний Суд висловився щодо обов’язку обвинувачення долучати під час судового розгляду всі зібрані під час досудового розслідування докази

При проведенні досліджень експерт використав висновок іншої експертизи, яка стороною обвинувачення не надавалася суду для дослідження, - що вирішив Верховний Суд.

Якщо представник вчинив правочин не в інтересах довірителя, а у власних, то це є підставою для визнання такого правочину недійсним, - Верховний Суд

У такому випадку довіритель не повинен доводити, що цей правочин вчинено не в його інтересах, збитковість правочину, недобросовісність чи нерозумність своїх дій.

Верховна Рада ухвалила зміни до процедур суддівської кар’єри та підвищила зарплати членам ВРП і ВККС

Парламент прийняв в цілому закон щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри, який передбачає підвищення «мінімальної» винагороди членам Вищої ради правосуддя та ВККС до 236 тисяч грн.

Верховна Рада розгляне зміни до Цивільного кодексу щодо змін у корпоративних відносинах

Також пропонується визначити, що відомості про місцезнаходження юридичної особи включаються до єдиного державного реєстру.

  1. У світі

Конгрес США розгляне поправку про ленд-ліз для України — посол Оксана Маркарова

12:26, 6 грудня 2023
За словами посла України у США Оксани Маркарової, розгляд поправки про ленд-ліз для України може відбутися вже на цьому тижні.
Конгрес США розгляне поправку про ленд-ліз для України — посол Оксана Маркарова
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Посол України у США Оксана Маркарова повідомила, що Конгрес Сполучених Штатів Америки цього тижня розгляне поправки до проєкту закону про оборонний бюджет на 2024 рік, зокрема й щодо продовження ленд-лізу для України. Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

«Наше дуже важливе тактичне завдання зараз, над яким ми працюємо з нашими американськими колегами, - це ухвалення додаткового бюджету для України на весь 2024 рік», - сказала Маркарова.

За її словами те, в якому це буде пакеті - є внутрішнім питанням США.

«Ми будемо вдячні за нашу допомогу і сподіваємось, що найближчим часом - протягом наступних двох тижнів обидві партії знайдуть компроміс і ухвалять пакет, у якому буде саме та допомога, на яку ми чекаємо, - збройна, пряма бюджетна, гуманітарна, енергетична», - заявила посол.

Маркарова додала, наразі це пріоритет номер один. Водночас, за її словами, паралельно триває велика робота щодо необхідних Україні конкретних озброєнь, розширення санкцій США та конфіскації російських коштів на користь України.

Раніше ми писали, що Київ закликав Конгрес США якомога швидше проголосувати за пакет допомоги Україні.

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