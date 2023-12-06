Конгрес США розгляне поправку про ленд-ліз для України — посол Оксана Маркарова

За словами посла України у США Оксани Маркарової, розгляд поправки про ленд-ліз для України може відбутися вже на цьому тижні.

Посол України у США Оксана Маркарова повідомила, що Конгрес Сполучених Штатів Америки цього тижня розгляне поправки до проєкту закону про оборонний бюджет на 2024 рік, зокрема й щодо продовження ленд-лізу для України. Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

«Наше дуже важливе тактичне завдання зараз, над яким ми працюємо з нашими американськими колегами, - це ухвалення додаткового бюджету для України на весь 2024 рік», - сказала Маркарова.

За її словами те, в якому це буде пакеті - є внутрішнім питанням США.

«Ми будемо вдячні за нашу допомогу і сподіваємось, що найближчим часом - протягом наступних двох тижнів обидві партії знайдуть компроміс і ухвалять пакет, у якому буде саме та допомога, на яку ми чекаємо, - збройна, пряма бюджетна, гуманітарна, енергетична», - заявила посол.

Маркарова додала, наразі це пріоритет номер один. Водночас, за її словами, паралельно триває велика робота щодо необхідних Україні конкретних озброєнь, розширення санкцій США та конфіскації російських коштів на користь України.

Раніше ми писали, що Київ закликав Конгрес США якомога швидше проголосувати за пакет допомоги Україні.

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