Конгресс США рассмотрит поправку о ленд-лизе для Украины — посол Оксана Маркарова

По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, рассмотрение поправки о ленд-лизе для Украины может состояться уже на этой неделе.

Посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что Конгресс Соединенных Штатов Америки на этой неделе рассмотрит поправки к проекту закона об оборонном бюджете на 2024 год, в том числе по продолжению ленд-лиза для Украины. Об этом она сказала в эфире телемарафона.

«Наша очень важная тактическая задача сейчас, над которой мы работаем с нашими американскими коллегами – это принятие дополнительного бюджета для Украины на весь 2024 год», - сказала Маркарова.

По ее словам, то, в каком это будет пакете - является внутренним вопросом США.

«Мы будем благодарны за нашу помощь и надеемся, что в ближайшее время - в течение следующих двух недель обе партии найдут компромисс и примут пакет, в котором будет именно та помощь, которой мы ждем, - вооруженная, прямая бюджетная, гуманитарная, энергетическая», - заявила посол.

Маркарова добавила, что сейчас это приоритет номер один. В то же время, по ее словам, параллельно идет большая работа по необходимым Украине конкретным вооружениям, расширению санкций США и конфискации российских средств в пользу Украины.

Напомним, Киев призвал Конгресс США как можно скорее проголосовать за пакет помощи Украине.

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